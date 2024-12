Najciekawsze stylizacje na Boże Narodzenie. Zainspiruj się stylem gwiazd. Elegancka jak Rozenek, a może błyszcząca jak Smaszcz? ZDJĘCIA

Idealne stylizacje na grudniową celebrację

Okres świąt Bożenia Narodzenia to czas spotkań w gronie rodziny i znajomych. Już kilka tygodni przed wigilią zaczynają się integracyjne spotkania np. z kolegami z pracy. Jak ubrać się na takie wydarzenia? A co wybrać na Boże Narodzenie u rodziny? Jak co roku w tym czasie najlepiej sprawdzi się połączenie wygody i elegancji. Do spódnicy warto dobrać sweter, a do szykownej koszuli z kołnierzykiem dopiąć urokliwą kokardkę. A jak ubierają się gwiazdy?

Paulina Smaszcz

Gwiazda idealnie połączyła gruby, robiony na drutach sweter z efektowną spódnicą z cekinami. Dzięki takiemu połączeniu wygląda zarówno domowo, komfortowo, jak i szykownie. To świetny pomysł na świąteczną stylizację na wizytę u rodziny czy przyjaciół. Zrobienie wrażenia na gościach gwarantowane!

Lara Gessler

Restauratorka doskonale wie, że w okresie świątecznym najmodniejsze kolory to biel, zieleń i czerwień. Doskonale więc połączyła wszystkie trzy barwy. W grudniu sprawdzają się wszelkiego rodzaju bożonarodzeniowe sweterki!

Małgorzata Socha

Aktorka to mistrzyni casualowych stylizacji, które łączą w sobie elegancję i urodę. To ona nosi do no spodni na kant mięciutki sweter, to ona do dopasowanych dżinsów dobiera mokasyny i grubą marynarkę. I to ona umiejętnie dobiera skromną, drobną zazwyczaj biżuterię, która dodaje uroki.

Zobaczcie w naszej galerii stylizacje także takich gwiazd jak Małgorzata Tomaszewska, Beata Ścibakówna, Katarzyna Dowbor czy Edyta Folwarska, którymi warto zainspirować się w święta Bożego Narodzenia.