15. edycja "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" prezentuje bardzo wysoki poziom umiejętności uczestników. Za nami 3. odcinek show i większość widzów ma już swoje typy, co do tego, kto według nich powinien wygrać. Niedawno swój zdradziła Paulina Sykut-Jeżyna. Czyżby prowadząca "TzG" wiedziała więcej niż inni?

Paulina Sykut-Jeżyna wyjawiła, kto wygra "Taniec z Gwiazdami"

Paulina Sykut-Jeżyna w rozmowie z dziennikarzami portalu party.pl wyjawiła, kto według niej wygra show Polsatu. Okazuje się, że nie padły konkretne nazwiska, jednak prowadząca ma swoich faworytów.

Na pewno są ze trzy pary, które myślę, że będą w finale. Nie chciałabym jeszcze zdradzać, bo różnie może się wydarzyć - powiedziała prowadząca.

Sykut-Jeżyna przyznała, że według niej rywalizacja z odcinka na odcinek między parami będzie coraz większa.

Za chwilę będzie większe napięcie wśród uczestników. Później wkracza rywalizacja i na tym etapie już widać, komu puszczają nerwy, kto już nie radzi sobie - wyjawiła Paulina.

Kto odpadł w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami"?

W trzecim odcinku show "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" odpadł aktor Michał Meyer oraz jego taneczna partnerka Klaudia Rąba. W rozmowie z nami gwiazdor wyjawił, jak czuje się po ogłoszeniu wyników i czy według niego oceny nie były zbyt ostre.

Mam też wrażenie i to powiedziałem w zeszłym tygodniu, że trochę zostaliśmy schlastani. Powiem krótko, to nie jest przyjemne. Powiem państwu, to nie jest łatwe. Rzeczy niełatwe, które nas w życiu spotykają - na ogół jest tak, że nas najwięcej uczą i te dziurki, kule czy jakieś ciosy wpuszczają dużo światła do środka, więc mam wrażenie, że w tym jest jakaś mądrość, która mi się przydarza i prowadzi. Mam zaufanie do tego procesu i gdyby szło jak z płatka, to czuję, że mniej by we mnie zostało - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Meyer.

