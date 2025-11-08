Paweł usłyszy piosenkę za 100 tysięcy złotych w "Tak to Leciało!". Zgarnie główną nagrodę?

Iwona Janczewska
2025-11-08 15:31

8. odcinek "Tak to Leciało!" zapowiada się niezwykle emocjonująco. Paweł Niedzielski stanie przed szansą zaśpiewania ostatniej piosenki wartej 100 tysięcy złotych. Czy uczestnik zgarnie główną nagrodę? Emisja odcinka w niedzielę, 9 listopada o godzinie 16:15 w TVP2.

To historia, która pokazuje, że trzeba być cierpliwym i walczyć o marzenia – nawet jeśli będzie trzeba poczekać prawie … 15 lat! Paweł Niedzielski, 42-letni DJ, przewodnik i prowadzący karaoke z Krakowa, po raz pierwszy wystąpił w "Tak to Leciało!" w 2011 roku. Napisał wtedy piosenkę o programie, którą mógł zaśpiewać w studio razem z orkiestrą, żonglerami i tancerzami. Wtedy nie zaszedł zbyt daleko, ale podczas niedzielnej rozgrywki, w rozmowie z Kacprem Kuszewskim przyzna, że udział w programie rozpalił w nim muzyczną pasję, która na stałe odmieniła jego życie.

To było moje pierwsze zetknięcie ze studiem nagraniowym. Było dużo stresu, miałem spore wyrzuty sumienia, że tak zaśpiewałem, więc poszedłem potem do szkoły muzycznej

– zaakcentuje Niedzielski.

Po występie w 2011 roku, przez kolejne lata Paweł nie tylko trenował znajomość tekstów, ale zaczął tworzyć autorskie utwory, koncertować, nagrywać muzykę z raperami, prowadzić karaoke z humorem i energią stand-upera. W końcu postanowił po raz kolejny wystąpić w "Tak to leciało", a ewentualną nagrodę chciałby przeznaczyć na zakup kampera jako podziękowanie dla żony, która nie protestowała, kiedy tworzył w domu ministudio nagraniowe. Paweł razem z ukochaną chciałby w ten sposób podróżować po świecie. W ósmym odcinku obecnej edycji programu Niedzielski poprawnie zaśpiewa m.in. "Chcemy być sobą" Perfectu, "Prawie do nieba" Andrzeja Piasecznego i Roberta Chojnackiego, "I Ciebie też, bardzo" Darii Zawiałow, Dawida Podsiadło i Vito Bambino oraz "Kamień z napisem Love" zespołu Enej.

Ja się chyba bardziej stresuję niż Ty, ponieważ za chwilę możesz podwoić tę sumę. Masz dwie możliwości albo grasz dalej, ale nie możesz już skorzystać z wyjść awaryjnych, albo możesz zrezygnować w tym momencie i wtedy na pewno 50 tysięcy złotych jest Twoje

- przyzna Kacper Kuszewski, po poprawnym wyśpiewaniu 9 utworu.

Jaką decyzję podejmie Paweł? O tym widzowie przekonają się 9 listopada.

Dotychczas w "Tak to leciało!" nagrodę główną udało się wygrać zaledwie 3 osobom, w tym Dodzie, która wystąpiła w odcinku specjalnym. Nagroda za jej triumf została przeznaczona na cele charytatywne.

