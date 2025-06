Pela potrzebował ratunku. Kaczorowska nie wyciągnęła do niego ręki!

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska jeszcze niedawno tworzyli parę, którą wielu postrzegało jako wzór harmonii i rodzinnego ciepła. Dziś tancerz otwarcie mówi, że za medialnym wizerunkiem kryło się wiele cierpienia, rozczarowania oraz emocjonalnej samotności.

Maciej Pela w najnowszym wywiadzie u Żurnalisty poruszył temat trwającego rozstania z matką swoich córek. Choć oboje – dla dobra dzieci – utrzymują kontakt i dzielą się opieką nad Gabrielą i Emilią, to ich relacja prywatna praktycznie nie istnieje. Tancerz nie ukrywa, że czas po rozstaniu był dla niego wyjątkowo trudny – również dlatego, że odsunął się od pasji i zawodowej aktywności.

Nie jest możliwe, żeby porzucanie pasji, pracy, poczucia sprawczości nie odcisnęło piętna na psychice i nie zmieniła pewnego stanu psychicznego. Kiedy udaje się to jakoś zrównoważyć innymi rzeczami, to wtedy da się to przejść. Natomiast jeżeli brakuje, to człowiek wtedy wpada w dołek. Kiedy wpadłem w dołek, potrzebowałem przyjaciółki, ale nie dostałem tej pomocy. Teraz mamy case, że gdybym był odpowiednio silny, to nie wpadłbym w dołek - powiedział Żurnaliście Pela.