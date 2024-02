Pierwsza rocznica śmierci Leonarda Pietraszaka. Piękny gest rodziny i miasta

Leonard Pietraszak był jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorów. W pamięci Polaków zapisał się jako pułkownik Krzysztof Dowgird z serialu "Czarne Chmury", doktor Karol Stelmach z "Czterdziestolatka", czy Gustawa Kramera w kultowych filmach "Vabank" i "Vabank II". Jego miłość do aktorstwa narodziła się w Bydgoszczy, mieście jego dzieciństwa i lat młodzieńczych. - Jestem zawodowo od dawna poza Bydgoszczą, ale nigdy nie przestałem być bydgoszczaninem - podkreślał w wywiadach. Tam też został pochowany. Wybitny aktor był honorowym mieszkańcem Bydgoszczy, co zostało podkreślone podczas jego pogrzebu. - Leonard wiedział, co jest w życiu naprawdę ważne, i zawsze czułem jego ogromne wsparcie. Z chęcią do nas powracał. "Chociaż porwał mnie wielki świat, to nie przestałem być bydgoszczaninem" – mówił o sobie. Często podkreślał ten silny związek z naszym miastem. Bo – jak napisał w swojej biografii – "w Bydgoszczy wszystko się zaczęło". Żegnam Cię, Leonardzie, Przyjacielu, z wielkim bólem i wzruszeniem. Spoczywaj w pokoju – obok swojej mamy, w Bydgoszczy, która była i już na zawsze pozostanie Twoim domem - powiedział Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

Pietraszak zostanie uhonorowany

Miasto postanowiło uhonorować aktora po jego śmierci. Jak informuje Gazeta Pomorska, padła propozycja, by Teatrowi Kameralnemu patronował Leonard Pietraszak. Jednak jak na razie nie pojawił się w tym temacie oficjalny komunikat.

Rodzina cały czas pamięta

Urna z prochami Leonarda Pietraszaka spoczęła na Cmentarzu Starofarnym. O grób artysty cały czas dba rodzina. Żona aktora, pani Wanda Majerówna, oraz Tomasz Pietraszak, dla którego Pietraszak był wujem, doglądają miejsca spoczynku wybitnego aktora. 1 lutego na płycie nagrobnej pojawił się duży wieniec z żywymi kwiatami. W wazonie natomiast bukiet białych róż i palące się znicze.

Zobacz galerię ze zdjęciami nagrobka Pietraszaka.