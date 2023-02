Królikowski ledwo otrząsnął się po jednej aferze, a tu kolejna! Aktor znów ma kłopoty

Dolała oliwy do ognia!

Choć Antek Królikowski doczekał się w całej swojej karierze wielu wielbicieli, w ostatnim czasie wzrasta bardziej chyba liczba jego hejterów, a niegdysiejsi fani przestają nimi być. Wszystko przez kolejne afery, których nagłaśnianie w mediach za każdym razem wzbudza wiele emocji. Aktor ledwo otrząsnął się po jednej aferze, a tu nadeszła kolejna. Królikowski znowu ma kłopoty i, niestety, coraz bardziej przestaje to kogokolwiek dziwić.

Wybryki Królikowskiego przeszły do historii. Pamiętacie, jak obrażał ludzi?

17 lutego Antek Królikowski skończył 34 lata. I choć okres urodzin powinien być czasem raczej radosnym, aktor nie będzie tego minionego wspominał chyba zbyt dobrze. 18 lutego został bowiem zatrzymany przez policję, nieopodal swojego mieszkania na warszawskiej Woli, ponieważ, jak twierdzi, funkcjonariusze dostali zawiadomienie, że może być pod wpływem środków odurzających. Właśnie z tego powodu został poddany narko-testom, które wykazały obecność THC w jego krwi.

Jak przekonywał, nie był zdziwiony, ponieważ tym środkiem "wspomaga swoje leczenie". Sprawa jest nadal rozwiązywana, a jaki będzie finał, dowiemy się niebawem. Tymczasem warto wspomnieć, że to nie koniec problemów aktora. Jak informowaliśmy kilka tygodni temu, Antkowi Królikowskiemu przygląda się prokuratura, ponieważ ma zalegać z płaceniem alimentów dla syna.

Wróćmy jednak do wspomnianej już wyżej marihuany, za której legalizacją opowiada się chociażby Maryla Rodowicz. Antek Królikowski już wiele lat temu zdradził, że ten produkt nie jest mu obcy. Podczas jednego z wywiadów dla "Dzień dobry TVN" otwarcie przyznał, że "zapalił w wieku 15 lat", kiedy udał się ze znajomymi na koncert hip-hopowy.

- Potem jeszcze próbowałem, nie ukrywam tego, ponieważ młody człowiek chce spróbować wszystkiego. Ale nie palę i nigdy mnie to nie wkręciło. Aczkolwiek mam grono przyjaciół, znajomych, dla których jest to sposób na życie i wydaję mi się, że kiedy marihuana staje się sposobem na życie, to wtedy zaczyna się tak naprawdę problem - przekonywał.

Syn Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej (59 l.) i św. Pawła Królikowskiego (+58 l.) to jednak niezłe ziółko! 12 lat temu był bowiem bohaterem następującego skandalu. Jakiego? Odpowiedź w poniższej galerii.

Wybryki Antka Królikowskiego. Zobacz galerię zdjęć i dowiedz się więcej

Sonda Czekasz na nową rolę Antka Królikowskiego? TAK NIE