Pilne! 30-letni aktor zmarł na zawał serca!

30-letni gwiazdor nie żyje!

Mike Heslin znany jest z roli w serialu "Special Ops: Lioness", gdzie zagrał u boku takich gwiazd, jak Nicole Kidman i Morgan Freeman. Oficjalny komunikat głosi: "Aktor zmarł w wyniku nieoczekiwanych problemów kardiologicznych", ale jak podaje znajomy gwiazdy na portalu X, chodzi tu o atak serca.

Mąż gwiazdy pogrążony w żałobie

Informacje o śmierci Mike'a Heslina przekazał jego mąż Scotty Dynamo, aktor i didżej. W internetowym wpisie poinformował, że jego ukochany odszedł 2 lipca w wieku 30 lat. To właśnie on napisał, że powodem śmierci aktora miały być "nieoczekiwane problemy kardiologiczne". Przed śmiercią Heslin był hospitalizowany.

- Michael był młody, w doskonałym zdrowiu, dlatego lekarze nie wiedzą, dlaczego do tego doszło - napisał rozżalony mąż zmarłego gwiazdora na Instagramie.

- Michael, spotkanie z tobą było najlepszą rzeczą, jaka mi się przytrafiła. Jesteś moim światem. Jesteś dla mnie wszystkim. Kiedy poczułam, że bierzesz ostatni oddech, moje serce rozpadło się na milion kawałków. Gdybym miał moc zamienić się z wami miejscami, zrobiłbym to w jednej chwili - napisał w pożegnalnym poście mąż aktora.

Kariera zmarłego aktora

Mike Heslin zadebiutował w 2014 roku jako gość w show "7 Deadly Sins". Sławę przyniosła mu rola w "Special Ops: Lioness" oraz rola w "The Holiday Proposal Plan". Aktora możecie kojarzyć także z seriali: "Younger" i "I Love You... But I Lied".

Heslin napisał także scenariusz i współtworzył film fabularny "The Influencers".

Zmarły aktor wziął ślub ze Scotty'm Dynamo niespełna rok temu. Panowanie marzyli o dzieciach i założeniu dużej rodziny.

Heslin po śmierci został dawcą organów. - Uratowałeś życie czterem różnym rodzinom - dodał mąż zmarłego aktora w poruszającym wpisie.

"Żegnaj, piękny człowieku"

Po śmierci aktora w sieci uruchomiono zbiórkę na pokrycie kosztów pogrzebu i zapewnienie wsparcia psychologicznego dla bliskich 30-latka.

- Żegnaj piękny człowieku 😢😢😢 - czytamy na oficjalnym profilu aktora na Instagramie.

- Jak 30-latek może umrzeć tak nagle...

- 😢😢😢🤍🤍🤍🕊️ 🙏 Niech spoczywa w pokoju 🕊️💔

