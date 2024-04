Pilne! Joanna Racewicz wzięła ŚLUB! Dodała zdjęcie z ceremonii!

Gwiazdy uciekły na Wielkanoc za granicę. Święconka Olejnik to hit! Gdzie wyjechały Kożuchowska, Kukulska, Socha i inni?

Joanna Racewicz to jedna z najbardziej lubianych dziennikarek w Polsce. Była prowadząca "Panoramę" karierę w mediach rozpoczęła w latach 90, w Zamościu. Jej kariera jednak szybko nabrała rozpędu i przeprowadziła się do Warszawy. Największą rozpoznawalność zdobyła, gdy zaczęła pojawiać się w telewizji. Została prezenterką w "Panoramie". W 2006 roku rozstała się ze stacją, by pracować w TVN. Na Woronicza powróciła w 2011 roku, gdzie ponownie prowadziła "Panoramę". Prywatnie związana była z porucznikiem BOR Pawłem Janeczkiem, z którym doczekali się syna Igora. Ich miłość zakończyła przedwczesna śmierć męża, który zginął 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku.

Joanna Racewicz dodała wyjątkowy post na swój Instagram. Dziennikarka poinformowała, że stanęła na ślubnym kobiercu! Na fotografii widzimy ją w uśmiechniętą i w białej sukni. W dłoni trzyma kieliszek, na którym widać piękny okazały pierścionek oraz obrączkę. Całość okrasiła takim opisem: - Na razie tylko tyle ❤️❤️Zdążyliśmy na „R” w nazwie miesiąca. Pora uwierzyć, że wiosna niesie szczęście - czytamy pod zdjęciem.

