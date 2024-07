Pilne wieści z The Voice of Poland! Szpak wraca na fotel. Znamy cały skład jury

The Voice of Poland. Wielki powrót Szpaka

W TVP od kilku miesięcy trwają zmiany, roszady, znane gwiazdy odchodzą, inne wracają, a jeszcze inne jawią się jako nowe "odkrycia". Nic dziwnego, że w tej atmosferze zmian fani "The Voice of Poland" zaczęli podejrzewać, że i tu zadzieje się coś nieoczekiwanego. I faktycznie, tak się stało, ale chyba nikt nie będzie smutny.

Plotki o składzie jury The Voice of Poland

Przez kilka miesięcy po sieci latały plotki o nowym składzie jury "The Voice of Poland". Do zacnego grona miał np. dołączyć Dawid Kwiatkowski. Mówiło się też, że w nowej edycji show wystąpią Kuba Badach i Michał Szpak. Według plotkarzy Maciej Dowbor miał poprowadzić rozśpiewane show, ale to wyjaśniło się bardzo szybko, kiedy prezenter rozstał się z Polsatem. Teraz nareszcie wszystko stało się jasne.

Najnowsze informacji, jakie podał portal "Pudelek.pl" po rozmowie z produkcją "The Voice of Poland". Informator tego portalu potwierdził, że w nowej edycji show zobaczymy zmieniony skład jurorski. Miały się też nieco zmienić kryteria wyboru ekspertów, tym razem postawiono na: doświadczenie, umiejętności i wiedzę merytoryczną. Popularność jurora była już mniej istotna, choć tak naprawdę każda z jurorskich gwiazd jest już bardzo znana.

Kto zasiądzie obok Szpaka?

- Kryteria wyboru gwiazd do oceny uczestników opierały się na ich profesjonalizmie, wiedzy i merytorycznym podejściu, a nie na popularności w mediach. To uczestnicy powinni być najważniejsi, nikt nie powinien odwracać od nich uwagi - wyznała "Pudelkowi.pl" osoba z produkcji "The Voice of Poland".

Ostateczny skład jury "The Voice of Poland" wygląda tak: Tomson i Baron, Lanberry, Kuba Badach i powracający po 3 latach Michał Szpak. Wokalista był trenerem w ósmej, dziewiątej, dziesiątej i jedenastej edycji show. Jego podopieczni dwa razy wygrali program.

