Pilne! Zmarła wybitna polska śpiewaczka!

Pilne! Nie żyje Wanda Bargiełowska-Bargeyłło, legendarna mezzosopranistka, której głos przez dekady wypełniał największe sceny operowe w Polsce i za granicą. Miała 87 lat. Informację o jej śmierci przekazano na stronie ZASP-u. Świat muzyki stracił jedną ze swoich najważniejszych osobowości.

Wanda Bargiełowska-Bargeyłło

i

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Wanda Bargiełowska-Bargeyłło przyszła na świat 29 sierpnia 1938 roku. Od 1969 roku była członkinią Związku Artystów Scen Polskich, a w 2014 roku Kapituła Stowarzyszenia przyjęła ją do grona Członków Zasłużonych. Jej kariera to historia absolutnego oddania muzyce i scenie - historia, która rozpoczęła się na deskach Teatru Wielkiego w Warszawie.

Kariera Wandy Bargiełowskiej-Bargeyłło 

Zadebiutowała tam 16 listopada 1962 roku rolą Łariny w „Eugeniuszu Onieginie” Piotra Czajkowskiego w reżyserii Lidii Zamkow. Z Teatrem Wielkim była związana aż do końca zawodowej aktywności. Ostatni raz stanęła na scenie w 2012 roku, wcielając się w postać Starej Niewiasty w „Strasznym dworze” Stanisława Moniuszki, przygotowanym w Operze i Filharmonii Podlaskiej przez Roberta Skolmowskiego.

Jej repertuar był imponująco szeroki. W operach klasycznych i współczesnych była m.in. Amneris w „Aidzie” i Księżniczką Eboli w „Don Carlosie” Verdiego, Hrabiną w „Damie pikowej”, tytułową Carmen w słynnej operze Bizeta, Oktawią w „Koronacji Poppei” Monteverdiego, Rosą w „Czarnej masce” Pendereckiego, Małgorzatą w „Mistrzu i Małgorzacie” Kunada czy Piękną Heleną w „Trojankach”. Publiczność podziwiała ją również jako Blankę w „Bramach raju” Bruzdowicz, Sonię w „Katarzynie Izmajłowej” Szostakowicza oraz Dragę w „Manekinach” Rudzińskiego.

W trakcie kariery współpracowała z Operą Śląską, koncertowała na krajowych i zagranicznych scenach, a w latach 1982–1985 była solistką monachijskiego Staatstheater am Gärtnerplatz. Jak przypomniano na stronie ZASP-u, w 1983 roku zwyciężyła w odbywającym się w Bayreuth konkursie interpretacji muzyki Wagnera - wyróżnieniu szczególnie prestiżowym dla artystów operowych.

Wielka śpiewaczka działała społecznie

Bargiełowska-Bargeyłło przez lata angażowała się także w działalność Sekcji Opery, Operetki i Baletu ZASP, pełniąc w jej zarządzie odpowiedzialne funkcje. Jej dorobek został doceniony wieloma nagrodami, w tym najwyższą nagrodą Sekcji Teatrów Muzycznych ZASP - Arionem, który otrzymała w 2002 roku. W 2007 roku uhonorowano ją Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2023 roku - Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Ostatnia droga wielkiej śpiewaczki

ZASP poinformował również o szczegółach ostatniego pożegnania:

Msza pożegnalna odbędzie się w piątek 28 listopada o godz. 10.30 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym 18 w Warszawie.

Śmierć Wandy Bargiełowskiej-Bargeyłło to ogromna strata dla polskiej kultury. Jej niezwykły mezzosopran, wieloletnia działalność na scenie i konsekwencja w budowaniu artystycznej jakości pozostaną zapisane w historii opery na zawsze. 

