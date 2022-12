Piotr Kraśko wraca do "Faktów"! Padła data

Nie do wiary...

Piotr Kraśko był jednym z ulubionych prezenterów telewizyjnych w kraju, ale do czasu. Jego wizerunek został nadszarpnięty kilka miesięcy temu, kiedy okazało się, że w latach 2013-2017 nie składał zeznań podatkowych. Co więcej, na jaw wyszło, że prowadził samochód bez uprawniających do tego dokumentów (zostały mu wcześniej odebrane). Choć TVN oficjalnie nie informował, że właśnie z tych powodów dziennikarz zniknął z anteny, chyba nikt nie miał wątpliwości, że tak właśnie było. Z czasem okazało się ponadto, że Kraśko podupadł na zdrowiu i dobrowolnie usunął się w cień. Teraz wraca.

Piotr Kraśko poprowadzi "Fakty" TVN... już w święta!

21 grudnia Piotr Kraśko niespodziewanie pojawił się na antenie TVN24, prowadząc "Fakty po faktach". Wszyscy przywykli już do myśli, że będzie jedynie korespondentem informacyjnych kanałów stacji, ale plany na jego dalszą karierę uległy zmianie. Dziennikarz już w święta Bożego Narodzenia ma poprowadzić główne wydanie "Faktów", co może świadczyć tylko o jednym - wraca do pracy!

- Jak nieoficjalnie udało się ustalić "Faktowi", Piotr Kraśko wróci wkrótce do prowadzenia głównego wydania "Faktów". Pierwszy raz po tak długiej nieobecności poprowadzi wieczorne "Fakty" już w święta Bożego Narodzenia - czytamy na stronie tabloidu.

Myślicie, że kryzys wizerunkowy został zażegnany? Na Instagramie Piotr Kraśko już jakiś czas temu przyznał się do błędów, opłacił wszelkie kary i zdaje się, że znów może wrócić na szczyt popularność. Czy widzowie ponownie obdarzą go zaufaniem? Przekonamy się już niebawem.

