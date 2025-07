Piotr Musiałkowski z "Tańca z Gwiazdami" poszedł na basen w takich majtkach! Wszyscy to zobaczyli

Piotr Musiałkowski znany jest przede wszystkim z programu "Taniec z Gwiazdami" (występował w parze z Magdaleną Narożną), a także z ostatniej Eurowizji, gdzie był tancerzem w ekipie Justyny Steczkowskiej. Obecnie celebryta relaksuje się na wakacjach. Zadziwia to, w jakich majtkach poszedł na basen. Wszyscy to zobaczyli, bo zdjęcie trafiło do sieci.