Piotr Pręgowski rusza na podbój list przebojów. Za jego nietypowym strojem kryje się jasny przekaz

Piotr Pręgowski zdobył ogromną sympatię widzów dzięki występom w uwielbianym przez Polaków serialu "Ranczo". Obecnie fani mogą oglądać go w bijącej rekordy popularności na platformie Netflix komedii "Podlasie". To jednak nie koniec niespodzianek, ponieważ zbliżające się wakacje upłyną pod znakiem jego nowego muzycznego projektu. Artysta zamierza zawojować nadmorskie kurorty z utworem zatytułowanym "Parawany Tango", prezentując przy tym niezwykle ekstrawagancki wizerunek sceniczny.

Piotr Pręgowski tłumaczy swój strój. Wizerunek gwiazdorz "Rancza" nie jest przypadkowy

W trakcie uroczystej premiery produkcji "Podlasie" aktor udzielił obszernego wywiadu dziennikarce Radia Eska. Rozmowa zeszła na temat jego dotychczasowego dorobku komediowego, przy czym artysta stanowczo odradził twórcom filmowym angażowanie go do ról czysto dramatycznych. Wspomniał również o swoich próbach zaistnienia w krajowych eliminacjach do konkursu Eurowizji. Dziennikarze poruszyli także kwestię jego krzykliwego ubioru. Piotr Pręgowski zdradził, że specyficzny strój to w całości jego własna koncepcja. Zapewnił jednocześnie, że żaden rekwizyt w jego scenicznym wydaniu nie znalazł się tam z przypadku, a całość stanowi doskonale przemyślaną wizję artystyczną.

Wspierał mnie w tym wybitny stylista Mariusz Swatek, Wielki Mario. Chociaż nie ukrywam, były opinie pozytywne i negatywne. Ale to jest super, bo nie ma nic gorszego [niż] jak się podoba wszystkim. [...] Jeżeli ja ogłosiłem nadejście Ery Gibango, czyli ogłosiłem się królem Gibango, no to jak może być król bez korony? No w jakiej bieliźnie może chodzić król? Tylko w złotych gaciach. Na plaży w czym można chodzić? W klapkach, bo to były takie klapki krabki, to były kraby. Że za duże. No to co z tego, że za duże? Bo to jest sygnał, że zawsze może być lepiej. A co się stanie, na przykład, jak stopa urośnie? To one będą nadal pasowały, prawda? Zresztą to się tak jakoś dziwnie składa, że przeważnie na mnie wszystko jest za duże. Nie wiem, czy to taki przypadek. Lepiej buty za duże jak za ciasne. Więc złote gacie, korona. No i szlafrok - powiedział.

Plany muzyczne Piotra Pręgowskiego. "Parawany Tango" mają szansę zostać hitem tegorocznego lata

Dziennikarka ESKI zapytała aktora również o to, jak zamierza poprowadzić swoją dalszą karierę wokalną. Okazuje się, że gwiazdor ma bardzo sprecyzowane i niezwykle śmiałe zamiary względem rynku fonograficznego. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon urlopowy będzie całkowicie zdominowany przez jego najnowszy singiel. Twórcy zapowiadają, że energetyczny utwór błyskawicznie wpadnie w ucho plażowiczom wypoczywającym nad polskim morzem.

Przygotujcie się, "Parawany Tango" zawojują plaże i wakacyjne przygody. Zostałem zaproszony na trasę Lata z Radiem i Dwójki. Jestem zapraszany teraz na różne koncerty. Już po głowie mi chodzi nowy refren. Zdradzę go publicznie, żeby się nie okazało, że później ktoś powie, że to wymyślił wcześniej. Refren ten brzmi: "Bosa noga, bosa noga, bosa noga, mokry piach. Wakacyjna ta przygoda, niech połączy dzisiaj nas". Tylko powoli, musimy najpierw rozstawić parawany, żeby ta przygoda, no ten półnegliż jednak, był zachowany, żeby nie wywalać od razu [wszystkiego] - powiedział.

