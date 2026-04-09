Maryla Rodowicz w dresach na On Air Music Awards 2026! Czy tak wypada? 80-letniej gwieździe wszystko pasuje

Maryla Rodowicz na rozdaniu On Air Music Awards 2026

Maryla Rodowicz była jedną z całego mnóstwa gwiazd, które 9 kwietnia pojawiły się w Katowicach na uroczystym rozdaniu nagród muzycznych On Air. Co to za wydarzenie?

Największe przeboje, najpopularniejsi polscy wykonawcy i wielkie telewizyjne widowisko tylko w TVN. On Air Music Awards 2026 to jedyne takie wydarzenie w Polsce. Podczas gali uhonorowane zostaną największe hity i artyści, których piosenki towarzyszą milionom słuchaczy każdego dnia - czytamy na stronie nagród.

Gala była emitowana przez TVN, a o tym, kto otrzymał statuetki, decydowali internauci, którzy mogli głosować na ulubionych wykonawców nominowanych w wielu kategoriach:

Przebój roku

Artystka roku

Artysta roku

Rock i muzyka alternatywna

Hip hop

Muzyka w sieci

Pop

Projekt muzyczny

Radiowy debiut roku

Nagrody trafiają do najpopularniejszych artystów, których utwory w minionym roku najczęściej rozbrzmiewały na antenach stacji radiowych.

To także jedyny i pierwszy na polskim rynku projekt, który łączy wszystkie stacje radiowe we wspólnej inicjatywie: rozgłośnie łączą się już na etapie nominacji utworów, a następnie spotykają się na jednej scenie, by wspólnie wręczać nagrody. Taka formuła nadaje wydarzeniu unikalny, ogólnorynkowy wymiar - informują twórcy wydarzenia.

Nagroda dla Rodowicz. Za co?

Maryla Rodowicz pojawiła się na scenie i zaśpiewała swój wielki hit "Remedium" ("Wsiąść do pociągu"). 80-letnia gwiazda zrobiła to, jak zawsze, profesjonalnie i bez zarzutu. Chwilę później została wyróżniona za całokształt twórczości! Otrzymała nagrodę specjalną dla "niekwestionowanej królowej polskiej muzyki".

Nasze dobro narodowe, Maryla Rodowicz - usłyszeli widzowie.

Rodowicz podziękowała i dodała ujmująco:

Bardzo lubię nagrody, dawno nie dostałam żadnej.

Oryginalne stylizacje Maryli Rodowicz. Zawsze jest na czym zawiesić oko!

Maryla Rodowicz zazwyczaj serwuje widzom ucztę - i mowa nie tylko o jej głosie czy charyzmie, ale i strojach. Gwiazda od lat udowadnia, że moda sceniczna nie zna granic, a ona sama nie zamierza się wtłaczać w żadne ramy. Kolor, błysk i totalne szaleństwo – tak w skrócie można opisać jej styl. Artystka od zawsze kochała bawić się wizerunkiem, a jej stroje to prawdziwy festiwal barw, cekinów, piór i fantazyjnych dodatków. Kapelusze jak z bajki, futra, kwiaty i teatralny rozmach stały się jej znakiem rozpoznawczym. Na scenie nie ma dla niej rzeczy niemożliwych.

Ale uwaga - u Rodowicz nigdy nie chodzi tylko o wygląd. Każda stylizacja to część spektaklu. Gwiazda traktuje kostium jak element opowieści, którą snuje przed publicznością. Dlatego raz pojawia się niczym folkowa królowa w haftach i koronkach, a innym razem zaskakuje odważnym, wręcz prowokacyjnym lookiem.

W Katowicach postawiła na skromną stylizację, ale i tak zaskakującą. Podczas gdy Doda czy Roxie Węgiel pokazały się w sukniach balowych, ona wystąpiła... w dresie. Czarne spodnie uzupełniła ciemną górą, a kropką nad i były buty sportowe. Jak oceniacie?

Maryla Rodowicz uwielbia prowokować!

