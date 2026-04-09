Maryla Rodowicz w dresach na On Air Music Awards 2026! Czy tak wypada? 80-letniej gwieździe wszystko pasuje

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-04-09 22:26

9 kwietnia odbyła się uroczysta gala, podczas której rozdano On Air Music Awards 2026. Jedna z nagród trafiła wprost do Maryli Rodowicz! 80-letnia gwiazda stawiła się na scenie, by zaśpiewać i odebrać statuetkę, a publiczność śpiewała razem z królową polskiej piosenki! Wokalistka, jak zwykle, poszła na całość i wystąpiła w wyjątkowej kreacji. Tylko zobaczcie!

Maryla Rodowicz, On Air
Maryla Rodowicz, On Air Maryla Rodowicz, On Air 2026 Maryla Rodowicz, On Air 2026 Maryla Rodowicz, On Air
Maryla Rodowicz na rozdaniu On Air Music Awards 2026

Maryla Rodowicz była jedną z całego mnóstwa gwiazd, które 9 kwietnia pojawiły się w Katowicach na uroczystym rozdaniu nagród muzycznych On Air. Co to za wydarzenie?

Największe przeboje, najpopularniejsi polscy wykonawcy i wielkie telewizyjne widowisko tylko w TVN. On Air Music Awards 2026 to jedyne takie wydarzenie w Polsce. Podczas gali uhonorowane zostaną największe hity i artyści, których piosenki towarzyszą milionom słuchaczy każdego dnia - czytamy na stronie nagród.

Gala była emitowana przez TVN, a o tym, kto otrzymał statuetki, decydowali internauci, którzy mogli głosować na ulubionych wykonawców nominowanych w wielu kategoriach:

  • Przebój roku
  • Artystka roku
  • Artysta roku
  • Rock i muzyka alternatywna
  • Hip hop
  • Muzyka w sieci
  • Pop
  • Projekt muzyczny
  • Radiowy debiut roku

Nagrody trafiają do najpopularniejszych artystów, których utwory w minionym roku najczęściej rozbrzmiewały na antenach stacji radiowych.

To także jedyny i pierwszy na polskim rynku projekt, który łączy wszystkie stacje radiowe we wspólnej inicjatywie: rozgłośnie łączą się już na etapie nominacji utworów, a następnie spotykają się na jednej scenie, by wspólnie wręczać nagrody. Taka formuła nadaje wydarzeniu unikalny, ogólnorynkowy wymiar - informują twórcy wydarzenia.

Nagroda dla Rodowicz. Za co?

Maryla Rodowicz pojawiła się na scenie i zaśpiewała swój wielki hit "Remedium" ("Wsiąść do pociągu"). 80-letnia gwiazda zrobiła to, jak zawsze, profesjonalnie i bez zarzutu. Chwilę później została wyróżniona za całokształt twórczości! Otrzymała nagrodę specjalną dla "niekwestionowanej królowej polskiej muzyki".

Nasze dobro narodowe, Maryla Rodowicz - usłyszeli widzowie.

Rodowicz podziękowała i dodała ujmująco:

Bardzo lubię nagrody, dawno nie dostałam żadnej.

Oryginalne stylizacje Maryli Rodowicz. Zawsze jest na czym zawiesić oko!

Maryla Rodowicz zazwyczaj serwuje widzom ucztę - i mowa nie tylko o jej głosie czy charyzmie, ale i strojach. Gwiazda od lat udowadnia, że moda sceniczna nie zna granic,  a ona sama nie zamierza się wtłaczać w żadne ramy. Kolor, błysk i totalne szaleństwo – tak w skrócie można opisać jej styl. Artystka od zawsze kochała bawić się wizerunkiem, a jej stroje to prawdziwy festiwal barw, cekinów, piór i fantazyjnych dodatków. Kapelusze jak z bajki, futra, kwiaty i teatralny rozmach stały się jej znakiem rozpoznawczym. Na scenie nie ma dla niej rzeczy niemożliwych.

Ale uwaga - u Rodowicz nigdy nie chodzi tylko o wygląd. Każda stylizacja to część spektaklu. Gwiazda traktuje kostium jak element opowieści, którą snuje przed publicznością. Dlatego raz pojawia się niczym folkowa królowa w haftach i koronkach, a innym razem zaskakuje odważnym, wręcz prowokacyjnym lookiem.

W Katowicach postawiła na skromną stylizację, ale i tak zaskakującą. Podczas gdy Doda czy Roxie Węgiel pokazały się w sukniach balowych, ona wystąpiła... w dresie. Czarne spodnie uzupełniła ciemną górą, a kropką nad i były buty sportowe. Jak oceniacie?

Maryla Rodowicz uwielbia prowokować!
Justyna Steczkowska, Benefis Wiesława Ochmana
Maryla Rodowicz