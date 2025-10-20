Pitbull ogłosił powrót! Trasa "I’m Back!" rozpali Europę. Znamy daty i miasta

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-10-20 14:46

Mr. Worldwide znów rusza w świat. Pitbull zapowiedział imponującą trasę koncertową "I’m Back! Tour 2026", która obejmie niemal całą Europę – od Szwecji i Francji, przez Polskę, po Węgry i Czechy. Artysta nie zapomniał też o swoich wiernych fanach na Wyspach. Co więcej, dołączy do niego Lil Jon - prawdziwa legenda klubowych hitów lat 2000.

Pitbull

i

Autor: Pitbull/ Instagram

Powrót w wielkim stylu

Pitbull wraca po serii wyprzedanych koncertów w Stanach i zapowiada "największe party w historii Europy". Na scenie towarzyszyć mu będzie Lil Jon, a w setliście znajdą się wszystkie hymny imprezowe ostatnich lat: "Give Me Everything", "Timber", "Fireball" czy "Don’t Stop the Party".

Daty i miasta – Europa tańczy z Pitbullem

Trasa "I’m Back!" rozpocznie się już 23 czerwca 2026 r. w Sztokholmie, a zakończy 31 lipca 2026 r. w Kownie. Oto pełna lista przystanków:

  • 23 czerwca – Sztokholm, Szwecja
  • 27 czerwca – Werchter, Belgia (festiwal)
  • 30 czerwca – Belfast, Wielka Brytania (festiwal)
  • 1 lipca – Glasgow, Wielka Brytania (festiwal)
  • 3 lipca – Leeds, Wielka Brytania (festiwal)
  • 4 lipca – Cardiff, Wielka Brytania (festiwal)
  • 5 lipca – Lytham, Wielka Brytania (festiwal)
  • 7 lipca – Dublin, Irlandia (festiwal)
  • 8 lipca – Limerick, Irlandia (festiwal)
  • 10 lipca – Londyn, Wielka Brytania (festiwal)
  • 12 lipca – Nicea, Francja
  • 14 lipca – Arnhem, Holandia
  • 19 lipca – Düsseldorf, Niemcy
  • 21 lipca – Budapeszt, Węgry
  • 23 lipca – Warszawa, Polska 💥
  • 26 lipca – Praga, Czechy
  • 29 lipca – Ryga, Łotwa (festiwal)
  • 31 lipca – Kowno, Litwa (festiwal)

Zobacz: Szaleństwo z koncertem Pitbulla w Polsce. W 2014 roku był gwiazdą mundialu. 11 lat później nadal wywołuje dreszcze

Warszawski koncert zaplanowano na 23 lipca 2026 r. i już teraz mówi się, że będzie to jedno z najgorętszych wydarzeń przyszłego lata w Polsce. Pod postami Pitbulla w mediach społecznościowych zawrzało. Fani piszą:

"Czekałam na to całe życie!"

"Pitbull + Lil Jon = czysta imprezowa magia!"

"Lato 2026 będzie nasze!"

Hasztagi #ImBackTour i #MrWorldwide w ciągu kilku godzin znalazły się w trendach na X i Instagramie.

Zobacz też: Koncert Pitbulla w Krakowie. Fani oszaleli z zachwytu, a artysta przemówił po polsku. Mamy zdjęcia

Pitbull i Lil Jon – duet, który rozgrzeje Europę

To nie pierwsza współpraca tych dwóch gwiazd – ich wspólne nagrania, jak "Krazy" czy "The Anthem", do dziś rozbrzmiewają w klubach. Wspólna trasa to powrót do korzeni światowej muzyki tanecznej, z energią, jakiej nikt inny nie potrafi oddać. Pitbull powraca z rozmachem – nowa trasa "I’m Back!" to aż 18 koncertów w 17 krajach, a wśród nich Warszawa (koncert odbędzie się na Stadionie Narodowym), Budapeszt i Praga. Fani już odliczają dni do startu. Jeśli lato 2026 ma mieć soundtrack, to z pewnością będzie nim głos Pitbulla i okrzyk: "Dale!".

Zobacz: Plotki głoszą, że Pitbull ma 21 dzieci. Prawda jest inna

Co z biletami? Niebawem ruszy sprzedaż

Już wiadomo, że przedsprzedaż biletów na koncerty Pitbulla rusza 22 października, a sprzedaż ogólna rozpocznie się dopiero 2 dni później. Będzie bitwa o wejściówki?

  • Przedsprzedaż na stronie artysty: środa, 22 października o godz. 12:00
  • Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 23 października o godz. 12:00
  • Przedsprzedaż Spotify: czwartek, 23 października o godz. 12:00
  • Sprzedaż ogólna: piątek, 24 października o godz. 12:00

Oprócz zwykłych biletów wierni fani Pitbulla będą mogli kupić pakiety VIP gwarantujące wcześniejsze wejście na koncert, upominek czy dostęp do specjalnej strefy dla VIP-ów.

Zobacz więcej zdjęć. Koncert Pitbulla w Krakowie!

Koncert Pitbulla w Tauron Arenie Kraków
25 zdjęć
Pitbull w Polsce?! Te nagrania rozgrzewają wyobraźnię fanów!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PITBULL