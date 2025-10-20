Powrót w wielkim stylu

Pitbull wraca po serii wyprzedanych koncertów w Stanach i zapowiada "największe party w historii Europy". Na scenie towarzyszyć mu będzie Lil Jon, a w setliście znajdą się wszystkie hymny imprezowe ostatnich lat: "Give Me Everything", "Timber", "Fireball" czy "Don’t Stop the Party".

Daty i miasta – Europa tańczy z Pitbullem

Trasa "I’m Back!" rozpocznie się już 23 czerwca 2026 r. w Sztokholmie, a zakończy 31 lipca 2026 r. w Kownie. Oto pełna lista przystanków:

23 czerwca – Sztokholm, Szwecja

27 czerwca – Werchter, Belgia (festiwal)

30 czerwca – Belfast, Wielka Brytania (festiwal)

1 lipca – Glasgow, Wielka Brytania (festiwal)

3 lipca – Leeds, Wielka Brytania (festiwal)

4 lipca – Cardiff, Wielka Brytania (festiwal)

5 lipca – Lytham, Wielka Brytania (festiwal)

7 lipca – Dublin, Irlandia (festiwal)

8 lipca – Limerick, Irlandia (festiwal)

10 lipca – Londyn, Wielka Brytania (festiwal)

12 lipca – Nicea, Francja

14 lipca – Arnhem, Holandia

19 lipca – Düsseldorf, Niemcy

21 lipca – Budapeszt, Węgry

23 lipca – Warszawa, Polska 💥

26 lipca – Praga, Czechy

29 lipca – Ryga, Łotwa (festiwal)

31 lipca – Kowno, Litwa (festiwal)

Zobacz: Szaleństwo z koncertem Pitbulla w Polsce. W 2014 roku był gwiazdą mundialu. 11 lat później nadal wywołuje dreszcze

Warszawski koncert zaplanowano na 23 lipca 2026 r. i już teraz mówi się, że będzie to jedno z najgorętszych wydarzeń przyszłego lata w Polsce. Pod postami Pitbulla w mediach społecznościowych zawrzało. Fani piszą:

"Czekałam na to całe życie!"

"Pitbull + Lil Jon = czysta imprezowa magia!"

"Lato 2026 będzie nasze!"

Hasztagi #ImBackTour i #MrWorldwide w ciągu kilku godzin znalazły się w trendach na X i Instagramie.

Zobacz też: Koncert Pitbulla w Krakowie. Fani oszaleli z zachwytu, a artysta przemówił po polsku. Mamy zdjęcia

Pitbull i Lil Jon – duet, który rozgrzeje Europę

To nie pierwsza współpraca tych dwóch gwiazd – ich wspólne nagrania, jak "Krazy" czy "The Anthem", do dziś rozbrzmiewają w klubach. Wspólna trasa to powrót do korzeni światowej muzyki tanecznej, z energią, jakiej nikt inny nie potrafi oddać. Pitbull powraca z rozmachem – nowa trasa "I’m Back!" to aż 18 koncertów w 17 krajach, a wśród nich Warszawa (koncert odbędzie się na Stadionie Narodowym), Budapeszt i Praga. Fani już odliczają dni do startu. Jeśli lato 2026 ma mieć soundtrack, to z pewnością będzie nim głos Pitbulla i okrzyk: "Dale!".

Zobacz: Plotki głoszą, że Pitbull ma 21 dzieci. Prawda jest inna

Co z biletami? Niebawem ruszy sprzedaż

Już wiadomo, że przedsprzedaż biletów na koncerty Pitbulla rusza 22 października, a sprzedaż ogólna rozpocznie się dopiero 2 dni później. Będzie bitwa o wejściówki?

Przedsprzedaż na stronie artysty: środa, 22 października o godz. 12:00

Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 23 października o godz. 12:00

Przedsprzedaż Spotify: czwartek, 23 października o godz. 12:00

Sprzedaż ogólna: piątek, 24 października o godz. 12:00

Oprócz zwykłych biletów wierni fani Pitbulla będą mogli kupić pakiety VIP gwarantujące wcześniejsze wejście na koncert, upominek czy dostęp do specjalnej strefy dla VIP-ów.

Zobacz więcej zdjęć. Koncert Pitbulla w Krakowie!