Plejada gwiazd na premierze filmu "Powstaniec 1863". Adamczyk, Richardson, Fabijański

Film Powstaniec 1863 miał niedawno swoją premierę, na której w Warszawie pojawiła się cała plejada gwiazd. Na ściance brylował między innymi Sebastian Fabijański, który gra w produkcji główną rolę. Stroił groźne miny i pozował przed obiektywami aparatu, podobnie jak pozostali celebryci. A zjawili się między innymi: Wojciech Modest Amaro z żoną, Krzysztof Stanowski z żoną, Piotr Adamczyk i Karolina Szymczak, Mariusz Drężek, Olgierd Łukaszewicz, Marcin Kwaśny i Klaudia Kwaśny... Długo by wymieniać. Czy film odniesie sukces i zaskoczy nas wynikami oglądalności? Nie wiadomo. Pozostaje czekać na pierwsze zestawienia. O czym zaś jest ta produkcja? Przeczytacie poniżej. Tam znajdziecie również galerię zdjęć.

Opis filmu Powstaniec 1863 brzmi następująco:

Rok 1920, chwilę przed bitwą warszawską. Jeden z obecnych w koszarach żołnierzy okazuje się weteranem powstania styczniowego i powraca wspomnieniami do niespokojnych czasów sprzed blisko 60 lat. Wtedy to wspólnie z księdzem Stanisławem Brzóską działał w konspiracji przeciwko Imperium Rosyjskiemu. W obliczu „branek” do carskiego wojna i kolejnych represji ze strony zaborcy rodzi się pomysł organizacji powstania. 22 stycznia 1863 roku, w dniu wybuchu narodowego zrywu, ksiądz Brzóska staje na czele oddziału, który przeprowadza zakończony sukcesem atak na rosyjski garnizon wojskowy. Duchowny zostaje mianowany oficerem i naczelnym kapelanem. Wkrótce tropem ks. Brzóski rusza płk. Manukin zwany „Katem Podlasia”, ale przez najbliższe dwa lata polski bohater pozostanie nieuchwytny siejąc popłoch wśród wojsk Imperium Rosyjskiego i dając polskiemu społeczeństwu nadzieję na wydostanie się spod carskiego zaboru.