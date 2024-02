Plotki się potwierdziły. Ogłoszono piątą parę prowadzących "Pytanie na śniadanie". Wiemy, kiedy debiut!

"Pytanie na śniadanie" stało się ostatnio jednym z najbardziej dyskutowanych tematów w mediach. Zmiany w TVP przyniosły rewolucję w kluczowych programach publicznej telewizji, również w porannym pasmie. Władze TVP zdecydowały się pożegnać dotychczasowych gospodarzy popularnego śniadaniowego show, wprowadzając nowych prowadzących na antenę. Choć większość z nowych twarzy była już znana widzom z wcześniejszych projektów na antenie publicznego nadawcy, ich "debiuty" w nowej roli budzą ogromne zainteresowanie.

Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło

W ostatnim tygodniu sieć rozgrzewały plotki i domysły na temat piątej pary. Nazwisko Katarzyny Pakosińskiej odmieniane było przez wszystkie przypadki, jednak oficjalnego potwierdzenia nie było. teraz już wszystko jest jasne. W mediach społecznościowych porannego pasma wreszcie pojawiła się wyczekiwana informacja. Do załogi "Pytania na śniadanie" dołączyli Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło. Ich debiut zaplanowany jest już na wtorek, 20 lutego. "Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło - oto nasza nowa para prowadzących. Ich wspólny debiut już jutro o 7.30. Powodzenia! Trzymamy kciuki" - czytamy na Facebooku programu. Pozostałe pary gospodarzy to: Beata Tadla i Tomasz Tylicki, Joanna Górska i Robert Stockinger, Robert El Gendy i Klaudia Carlos oraz Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz.

Kim jest Piotr Wojdyło?

O ile Katarzyny Piekosińskiej nikomu chyba nie trzeba przedstawiać, to Piotr Wojdyło jest zupełną niespodzianką. To konferansjer, prezenter i aktor z Krakowa, który doświadczenie zbierał miedzy innymi w TVP1 i TVP Kraków. O sobie pisze tak: "Praca na scenie, kontakt z ludźmi i mówienie do nich to moja praca i jednocześnie wielka pasja".

