Seweryn Krajewski i Elżbieta Krajewska byli małżeństwem przez 37 lat. Para zdecydowała o rozstaniu, a później o rozwodzie, co zszokowało opinię publiczną. Wszyscy myśleli bowiem, że będą ze sobą już na zawsze, do końca swoich dni. Tak się jednak nie stało. 76-letni dziś gwiazdor zespołu Czerwone Gitary mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie związał się z nową ukochaną, jaką okazała się milionerka Helena Giersz. Ale przeszłość muzyka wciąż snuje się za nim, niczym koszmarny sen. Krajewscy doczekali się bowiem dwóch synów: Sebastiana oraz Maksymiliana. Niestety, drugi z nich zginął w wypadku samochodowym w 1990 roku. Miał tylko 6 lat... Okropna tragedia zdarzyła się, kiedy babcia chłopca odebrała go ze szkoły muzycznej. Wracali do domu autem, gdy nagle wjechała w nich rozpędzona ciężarówka. Dziecko zginęło na miejscu, a babcia - po tym wszystkim - próbowała odebrać sobie życie. Rodzina Krajewskich mocno to przeżyła. Dramat odcisnął też piętno na małżeństwie Seweryna.

Po 37 latach Seweryn Krajewski rozwiódł się z żoną. Tajemnica, która za tym stała, mrozi krew w żyłach

Parze udawało się trwać w związku, ale Elżbieta Krajewska w rozmowie z magazynem "Na Żywo" wyznała, jaka była prawda. - Doświadczenie tragicznie ginącego dziecka jest największą traumą dla rodzica. Bardzo często prowadzi to do rozstania. Trudno jest razem cieszyć się życiem, trudno jest patrzeć sobie w oczy, żeby kompletnie się nie rozpaść - mówiła. To jednak nie jedyne, co doprowadziło do rozpadu związku z Sewerynem Krajewskim. Pojawił się bowiem konflikt z drugim synem, Sebastianem, który zakochał się w nauczycielce, a jego rodzice nie potrafili zaakceptować tego związku. Chłopak zerwał z nimi wtedy kontakt na ponad 10 lat. Ostatecznie drogi Krajewskich rozeszły się. Elżbieta Krajewska mieszka w domu pod Warszawą, a Seweryn Krajewski - w USA, gdzie zakochał się w Helenie Giersz.

Seweryn Krajewski i Elżbieta Krajewska rozwiedli się po 37 latach. Dlaczego?

Do rozwodu małżeństwa Krajewskich doszło dopiero w 2017 roku, choć para już wcześniej zdecydowała o rozstaniu i pozostawała mężem oraz żoną jedynie "na papierze". Co ostatecznie doprowadziło do rozstania?

- My, dzięki życiowym pasjom, energii twórczej i tak dość długo trwaliśmy przy sobie. Po latach rozstaliśmy się, bo nie było komunikacji między nami. Nie potrafiliśmy już rozmawiać o uczuciach, pragnieniach, marzeniach. Energie nasze były różne, coraz bardziej oddalały się od siebie - mówiła Elżbieta Krajewska w wywiadzie dla "Na Żywo".

Zdementowała także, że wcale nie chodziło o rzekomą zdradę Seweryna, której miał podobno się wobec niej dopuścić. Elżbieta Krajewska latami liczyła, że to jest prawdziwa miłość, która przetrwa wszystko. Tak się jednak nie stało. Teraz oboje prowadzą osobne życia, a fani mają nadzieję, że zarówno jej, jak i jemu, będzie się w życiu powodzić.

