Nikt nie zwrócił uwagi na to, co Ewa Kasprzyk na wizji powiedziała do Roksany Węgiel o jej narzeczonym! Roxie zapamięta to na zawsze

Magda Mołek rozwód. Jej mąż Maciej Taborowski to szycha

Magda Mołek zaskoczyła swoich fanów nagłym komunikatem, który pojawił się na jej profilu na Instagramie. Dziennikarka zdecydowała się rozwieść ze swoim mężem Maciejem Taborowskim. - Uprzedzając ewentualną medialną burzę, w trosce o spokój moich dzieci i najbliższych, chcę Was poinformować, że musiałam podjąć decyzję o rozwodzie z moim mężem. Proszę o uszanowanie tego trudnego momentu. Każde naruszenie moich dóbr osobistych, mojej prywatności, będzie niezwłocznie kierowane na drogę sądową. Te z Was, które są mi dziś życzliwe, proszę o wsparcie. Dziękuję Magda - napisała Magda Mołek, która z Maciejem Taborowskim ma dwójkę dzieci. Jej były już partner to prawdziwa szycha - był zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, a od zeszłego roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TVP. W pierwszym po ogłoszeniu rozwodu wywiadzie Magda Mołek zdradziła trochę wiadomości ze swojego życia prywatnego. Rozmowę Prowadziła Aleksandra Kwaśniewska.

Po artykułem prezentujemy galerię: Kim jest Maciej Taborowski, mąż Magdy Mołek

Magda Mołek zwierza się Oli Kwaśniewskiej. Pierwszy wywiad po ogłoszeniu rozwodu

Była gwiazda TVN mówiła m.in. o wychowywaniu dzieci. Przyznała, że nie wie, jak się wychowuje chłopców na wrażliwych ludzi. - Nie radzę sobie z tym. Jest parę książek na rynku, ale to jest wszystko teoria. Praktyka to jest zupełnie inny rozdział. (...) Ja wiem jedno: dzieci są takie jak my, wynoszą z tej przestrzeni, w której przebywają, swój pomysł na życie. Ja chcę, żeby oni widzieli mnie jako tę osobę, która zawsze staje po swojej stronie - zwierzała się Magda Mołek w rozmowie z Olą Kwaśniewską. Rozmówczyni córki byłego prezydenta RP odniosła się także do różnego rodzaju upiększania. - Mam dosyć niedoskonałe światło w łazience, okulary noszę do czytania, więc dzięki niedoskonałemu światłu nie widzę, jak się starzeję, a od reszty mam kremy - wyznała. - Nie mam na stałe w domu fryzjerki czy fryzjera, więc włosy ogarniam sama, tak jak mi wychodzi. Skupiam się na rozmówcy, że drugorzędną sprawą jest to, jak wyglądam.- zaznaczyła Magda Mołek, która po ogłoszeniu rozwodu dostała ogromne wsparcie od koleżanek ze świata show-biznesu, min. od Mai Ostaszewskiej, Joanny Koroniewskiej i Małgorzaty Rozenek.

Sonda Czy imprezy rozwodowe to dobry pomysł? Tak Nie