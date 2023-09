Pogrzeb Andrzeja Precigsa. Aktor "M jak miłość" pożegnany przez tłum gwiazd

Pogrzeb Andrzeja Precigsa z serialu "M jak miłość" odbył się w Kaplicy Halpertów na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim. Podczas uroczystości pogrzebowych pojawiło się wiele polskich gwiazd, m.in. Emilia Krakowska, Maria Maj, Hanna Mikuć czy bracia Mroczkowie. Nie zabrakło także Kasi Cichopek, serialowej córki Andrzeja Precigsa, której towarzyszył narzeczony Maciej Kurzajewski. Gwiazdor "M jak miłość", który zmarł 26 sierpnia, w szczególny sposób został także pożegnany przez księdza. Po słowach duchownego cały kościół zamarł. Widać, że był on świetnie przygotowany do przemowy. To, co powiedział, dla wielu mogło być zaskoczeniem. W końcu o tym, że Andrzej Precigs był świetnym aktorem, każdy wie. Nie wszyscy za to znają inne szczegóły jego życia. Ksiądz nagle - w trakcie pogrzebu (pod artykułem prezentujemy zdjęcia z ostatniego pożegnania Andrzeja Precigsa) - ujawnił prawdę o gwiazdorze "M jak miłość"!

Przemówienie księdza na pogrzebie Andrzeja Precigsa

Andrzej Precigs w swoim życiu był także politykiem - przez osiem lat pełnił funkcję radnego w podwarszawskim Brwinowie. Prowadzący nabożeństwo kapłan zwrócił jednak uwagę na coś innego. - Wspaniały aktor, teatralny i filmowy, jeden z tych, którzy mają ten wspaniały warsztat aktorski, który pozostawia w żałobie dziesiątki tysięcy fanów, wielki społecznik, ale przede wszystkim wspaniały mąż i ojciec - tak brzmiał - cytowany przez portal Plotek.pl - fragment przemówienia księdza podczas pogrzebu Andrzeja Precigsa. Po takich słowach o gwiazdorze "M jak miłość" trudno zahamować łzy.