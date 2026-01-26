Pogrzeb Ireneusza Pastuszaka. Szokujące, co znalazło się obok urny

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-26 11:48

Dziś, 26 stycznia 2026 roku, Kraków pożegnał Ireneusza Pastuszaka - aktora, którego twórczość przez dekady kształtowała polską scenę teatralną. Jego odejście poruszyło nie tylko środowisko artystyczne, ale i tysiące widzów, którzy śledzili jego role zarówno na deskach teatru, jak i na ekranie.

Pogrzeb śp. Ireneusza Pastuszaka odbył się w poniedziałek 26 stycznia 2026 roku w Krakowie. Msza Święta rozpoczęła się o godzinie 11:00 w kaplicy na słynnym cmentarzu Rakowickim, po której nastąpił pochówek. Warto wspomnieć, że obok urny znalazło się zdjęcie aktora. Zgromadzonych zaskoczyć może jednak fakt, że Pastuszak na fotografii pozował z papierosem. Artysta zmarł 27 grudnia 2025 roku, a jego rodzina od samego początku prosiła o szacunek dla prywatności. Poinformowali, że ceremonia będzie otwarta dla wszystkich, którzy będą chcieli pożegnać mistrza sceny.

Zobacz też: Zszedł ze sceny na zawsze… Znany aktor zmarł daleko od Polski

Ireneusz Pastuszak nie żyje. Aktor zmarł w wieku 65 lat

Ireneusz Pastuszak był jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych aktorów teatralnych w Polsce. Od lat związany z teatrem, stworzył dziesiątki niezapomnianych kreacji - zarówno w dramatycznych, jak i komediowych rolach. Do jego najbardziej pamiętnych wcieleń należą Artur w "Tangu" Sławomira Mrożka oraz Gerwazy w "Panu Tadeuszu". Choć publiczność najczęściej kojarzyła go ze sceny, aktor nie unikał również telewizji i kina, występując w takich produkcjach jak "Szpilki na Giewoncie", "Stara baśń" czy "Niedokończony lot".

Ostatnie miesiące życia Pastuszaka upłynęły mu spokojnie, z dala od medialnego zgiełku. Zmarł w Maroku, w niewielkiej nadmorskiej miejscowości Imsouane, w otoczeniu ukochanej partnerki, Leony Iwańskiej, która w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych opisała ich ostatni wspólny dzień przy oceanie. "To bardzo w jego stylu umrzeć przy oceanie, zawsze miał pod skórą wilka morskiego" - pisała Leona, podkreślając spokojną i godną atmosferę ich pożegnania.

Środowisko teatralne i władze miasta Tarnowa również oddały hołd aktorowi. Prezydent Jakub Kwaśny określił Pastuszaka jako "geniusza tarnowskiej sceny teatralnej" i "prawdziwą perłę lokalnej kultury", a córka Paulina Pastuszak pożegnała ojca w osobistym wpisie: "Po raz ostatni zszedł ze sceny. Irek, mój Tata. Znacie go".

Zobacz też: Nie żyje znana influencerka. Została znaleziona martwa w samochodzie

Zobacz naszą galerię: Tak wyglądał pogrzeb Ireneusza Pastuszaka. Przejmujące sceny

Tak wyglądał pogrzeb Ireneusza Pastuszaka. Przejmujące sceny
27 zdjęć
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Stanisława Ryster, Zofia Kucówna i Andrzej Kopiczyński. Burzliwe życie gwiazd TVP. Niezapomniani
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGRZEB