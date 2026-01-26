Pogrzeb Ireneusza Pastuszaka. Szokujące, co znalazło się obok urny

Pogrzeb śp. Ireneusza Pastuszaka odbył się w poniedziałek 26 stycznia 2026 roku w Krakowie. Msza Święta rozpoczęła się o godzinie 11:00 w kaplicy na słynnym cmentarzu Rakowickim, po której nastąpił pochówek. Warto wspomnieć, że obok urny znalazło się zdjęcie aktora. Zgromadzonych zaskoczyć może jednak fakt, że Pastuszak na fotografii pozował z papierosem. Artysta zmarł 27 grudnia 2025 roku, a jego rodzina od samego początku prosiła o szacunek dla prywatności. Poinformowali, że ceremonia będzie otwarta dla wszystkich, którzy będą chcieli pożegnać mistrza sceny.

Ireneusz Pastuszak nie żyje. Aktor zmarł w wieku 65 lat

Ireneusz Pastuszak był jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych aktorów teatralnych w Polsce. Od lat związany z teatrem, stworzył dziesiątki niezapomnianych kreacji - zarówno w dramatycznych, jak i komediowych rolach. Do jego najbardziej pamiętnych wcieleń należą Artur w "Tangu" Sławomira Mrożka oraz Gerwazy w "Panu Tadeuszu". Choć publiczność najczęściej kojarzyła go ze sceny, aktor nie unikał również telewizji i kina, występując w takich produkcjach jak "Szpilki na Giewoncie", "Stara baśń" czy "Niedokończony lot".

Ostatnie miesiące życia Pastuszaka upłynęły mu spokojnie, z dala od medialnego zgiełku. Zmarł w Maroku, w niewielkiej nadmorskiej miejscowości Imsouane, w otoczeniu ukochanej partnerki, Leony Iwańskiej, która w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych opisała ich ostatni wspólny dzień przy oceanie. "To bardzo w jego stylu umrzeć przy oceanie, zawsze miał pod skórą wilka morskiego" - pisała Leona, podkreślając spokojną i godną atmosferę ich pożegnania.

Środowisko teatralne i władze miasta Tarnowa również oddały hołd aktorowi. Prezydent Jakub Kwaśny określił Pastuszaka jako "geniusza tarnowskiej sceny teatralnej" i "prawdziwą perłę lokalnej kultury", a córka Paulina Pastuszak pożegnała ojca w osobistym wpisie: "Po raz ostatni zszedł ze sceny. Irek, mój Tata. Znacie go".

