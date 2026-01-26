Wbiegł na Śnieżkę w samych stringach! Na zewnątrz było -17 stopni. Wszystko pokazał

2026-01-26 10:43

Ekstremalne wyzwanie w środku zimy, mróz sięgający -17 stopni i niemal zerowa ochrona przed chłodem. Kamil Lemieszewski opublikował nagranie, na którym wbiega na szczyt Karkonoszy w bardzo skąpej bieliźnie. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.

Śnieżka zimą nie wybacza błędów. Silny wiatr, śnieg, lód i bardzo niska temperatura sprawiają, że nawet doświadczeni turyści muszą być doskonale przygotowani. Tym większe zaskoczenie wywołał wyczyn Kamila Lemieszewskiego, który zdecydował się zdobyć najwyższy szczyt Karkonoszy w samych stringach, przy temperaturze -17°C.

Aktor opublikował w mediach społecznościowych nagranie dokumentujące całe przedsięwzięcie. Widać na nim, jak wraz z towarzyszem biegnie na szczyt niemal bez ubrania, wystawiając ciało na ekstremalne warunki pogodowe.

Kamil z "Big Brother" zdobył szczyt Karkonoszy w samych stringach

Kamil znany m.in. z "Big Brother" swoją wyprawą pochwalił się w mediach społecznościowych. Pod filmem pojawiły się setki komentarzy, w których jedni gratulowali odwagi i determinacji, inni zwracali uwagę na ogromne ryzyko.

Aktor podkreślał, że nie była to spontaniczna decyzja, a całość miała charakter motywacyjny i treningowy. Jak zaznaczył, wyprawa była efektem przygotowania fizycznego, mentalnego i sprzętowego, a na trasie korzystał m.in. z raczków oraz profesjonalnego obuwia.

Szybkie wejście na Śnieżkę, jako motywacyjne szkolenie i produkcja endorfin w milionach ton! Wielkie dzięki chłopaki za super energię. A Wy drodzy widzowie nie róbcie tego "w domu"! Albo wezwijcie Straż Niepożarną, kiedy Szarodziej zawita. Jest to niebezpieczne i zagraża zdrowiu i życiu, jeśli nie jesteście odpowiednio przygotowani fizycznie, sprzętowo, mentalnie i merytorycznie oraz bez opieki drugiej osoby. Raczki były niezbędne na trasie @paker_pl Majtki bardzo się przydały, chociaż natura sama też potrafi o nas zadbać, obkurczając wszystko do wewnątrz jak Ninja 

- napisał Kamil na Instagramie.

Kamil Lemiszewski połączył ideę hartowania organizmu z intensywnym wysiłkiem fizycznym w wysokich górach. To właśnie ta kombinacja – mróz, wiatr, wysokość i minimalna odzież – sprawiła, że jego wyczyn można uznać za jeden z najbardziej ekstremalnych tej zimy.

Kim jest Kamil Lemieszewski?

Kamil Lemieszewski to postać dobrze znana widzom. Jest aktorem, kaskaderem i modelem, ma na koncie epizody w hollywoodzkich produkcjach, a 2019 roku wygrał drugą edycję programu "Big Brother", zdobywając główną nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Poza aktorstwem zajmuje się także pisarstwem, tańcem i działalnością artystyczną i charytatywną.

