Janusz Olejniczak zmarł nagle na skutek zawału serca w dniu 20 października. Miał 72 lata. Jego śmierć pozostawiła w żalu nie tylko najbliższych, ale także fanów jego muzyki na całym świecie. Sam pianista miał jeszcze wiele planów, które nagła śmierć obróciła wniwecz, o czym opowiedział w rozmowie z PAP kompozytor Jerzy Maksymiuk:

Miał wielkie plany, nie poddawał się i mimo problemów zdrowotnych był zdeterminowany, by je realizować. Często rozmawialiśmy o muzyce, odczuwaliśmy ją podobnie. Był moim przyjacielem. Czasem potrzebował pocieszenia, wynikało to z jego ogromnej wrażliwości, ale i sam potrafił pocieszać innych

Pogrzeb Janusza Olejniczaka

Uroczystości żałobne Janusza Olejniczaka rozpoczęły się we wtorek, 29 października mszą pogrzebową w Kościele Sióstr Wizytek w Warszawie. W świątyni nie było trumny, prochy muzyka umieszczono w skromnej białej urnie, którą udekorowano czerwonymi różami. Obok ustawiono czarno-białą fotografię zmarłego oraz wystawiono jego odznaczenia - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a także Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Artysta został pożegnany z honorami w asyście wojskowej.

Znani żegnają wielkiego pianistę

Na uroczystościach pojawiło się wiele znanych osób ze świata kultury i polityki. Artystę pożegnali: Sławomira Łozińska, Jolanta Kwaśniewska, Daniel Olbrychski, Wojciech Gąssowski, Jerzy Maksymiuk, Jerzy Bończak, Ewa Wiśniewska, Hanna Bakuła, Waldemar Dąbrowski, Monika Olejnik, Maja Komorowska, Marek Przybylik, Krzesimir Dębski, Jerzy Iwaszkiewicz, Anna Korcz, Krzysztof Wakuliński. Zofia Czernicka, Ewa Ziętek. Żałobnicy przynieśli ze sobą białe róże. Wieńce przygotowane z tej okazji zrobiono z róż w kolorach białym i czerwonym.

Po mszy prochy muzyka zostaną złożone w rodzinnym grobie na Starych Powązkach.

Janusz Olejniczak był wybitnym pianistą, który zdobył międzynarodowe uznanie za swoje interpretacje muzyki Fryderyka Chopina. Jego kariera rozpoczęła się w 1970 roku, kiedy to jako 18-latek zdobył nagrodę na VIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. To wyróżnienie otworzyło mu drogę do licznych koncertów i współpracy z renomowanymi orkiestrami na całym świecie.