Pogrzeb Jerzego Stuhra. Pojawił się prawdziwy tłum

Pogrzeb Jerzego Stuhra odbył się w środę - 17 lipca 2024 roku. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00 w kościele św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej w Krakowie. Aktor został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Uroczystości na cmentarzu rozpoczęły się o godzinie 14:00.

Jerzy Stuhr był wielkim aktorem

Jerzy Stuhr to jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Od 1990 do 1996 oraz 2002 do 2008 był rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (obecnie: Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie).

Jerzy Stuhr karierę zaczął jeszcze już w czasach licealnych. Jego pracą w teatrze był etat biletera i organizatora widowni w Teatrze Banialuka w Bielsku-Białej. Najpierw ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i później - Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Podczas studiów udzielał się aktorsko. W 1994 roku z kolei otrzymał tytuł profesora sztuk teatralnych. W 2007 roku odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jerzy Stuhr był laureatem Polskiej Nagrody Filmowej za rolę drugoplanową w filmie "Persona non grata", a takżde nagrody specjalnej za osiągnięcia życia (2018). W swoim dorobku - miał też Order Uśmiechu, Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Był znany zarówno z ról teatralnych, filmowych i dubbingowych. Był również reżyserem i pisarzem. Pracę aktorską rozpoczął w Narodowym Starym Teatrze, gdzie współpracował z Andrzejem Wajdą, Jerzym Jarockim oraz Wandą Laskowską. Był znany z ról teatralnych, filmowych i dubbingowych.

