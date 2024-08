To już pewne! Znany youtuber dołącza od ekipy "The Voice of Poland". Jest oficjalna informacja

Krzysztof Banaszyk potrafił czarować głosem jak mało kto. Aktor znany był przede wszystkim ze swoich ról dubbingowych, choć jego kariera obejmowała również role teatralne, serialowe i filmowe. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, a widzowie uwielbiali oglądać go na ekranie i słuchać jego głosu. Brał udział w takich produkcjach jak "39 i pół", "Prawo Agaty" czy "Pułkownik Kwiatkowski". Wcielał się też w znane i lubiane postacie, podkładając głos w filmach "Kung Fu Panda", "Spider-Man" czy "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra". Informacja o jego śmierci przyszła niespodziewanie 1 sierpnia 2024 roku. Potwierdził ją Związek Zawodowy Aktorów Polskich, w którym Banaszyk pełnił rolę członka zarządu głównego. Miał zaledwie 54 lata. - Wieloletni członek i przyjaciel, Krzysztof Banaszyk, odszedł, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w historii polskiego aktorstwa. Dziękujemy za pasję i zaangażowanie, jakie wnosił w każdą podjętą rolę - napisano w komunikacie ZASP. Nie wiadomo, co było dokładną przyczyną śmierci, ale to, co w rozmowie z "Super Expressem" powiedział aktor Tomasz Karolak, można odbierać jako sugestię choroby, z którą się mierzył. - Wiedziałem, że Krzysiek walczy o życie, ale do ostatniej chwili miałem nadzieję, że to się wszystko dobrze skończy. 54 lata to nie jest wiek na umieranie. Jestem wstrząśnięty - powiedział. Pogrzeb Krzysztofa Banaszyka odbył się 8 sierpnia 2024 roku w Warszawie i zgromadził tłumy uczestników.

Pogrzeb Krzysztofa Banaszyka. Rodzina, bliscy i aktorzy. Poruszający gest 10-letniej córki

Ostatnie pożegnanie Krzysztofa Banaszyka odbyło się 8 sierpnia 2024 r. o godz. 12:00 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie. Później kondukt żałobny przeniósł się na cmentarz komunalny południowy, gdzie złożono urnę z prochami aktora. Obecna była rodzina, bliscy, lecz także mieszkańcy, aktorzy i aktorki, koledzy i koleżanki po fachu. Zjawili się między innymi: Małgorzata Lewińska, Wojciech Kalarus, Anna Samusionek, Stefan Friedmann czy Jacek Kawalec. Wyjątkowe poruszenie wywołała jedna z szarf, która pojawiła się wśród wieńców: "Kochanemu Tatusiowi - Lenka". Aktor osierocił bowiem dwójkę dzieci. Pierwszego syna doczekał się, gdy był w związku małżeńskim z Małgorzatą Sadowską (para wychowywała razem córkę Sadowskiej z poprzedniego związku). Banaszyk miał też drugą córkę, dziesięcioletnią Lenkę z ostatniego związku. Jego obecności, głosu i charyzmy, będzie nam wszystkim bardzo brakować. Składamy wyrazy współczucia rodzinie.

Galeria zdjęć: Pogrzeb Krzysztofa Banaszyka