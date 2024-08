Już wiadomo, co z pogrzebem Krzysztofa Banaszyka. Kiedy i gdzie się odbędzie?

Krzysztof Banaszyk lata temu pojawiał się w serialach, wcześniej na deskach teatrów. Widzowie na pewno kojarzą jego twarz z hitu "Samo życie". Wystąpił też w "Klanie", grał w "39 i pół". Ale karierę zrobił zwłaszcza w dubbingu. Był Modliszką w "Kung Fu Panda" czy Joelem z serii gier "The Last of Us".

O śmierci Krzysztofa Banaszyka poinformował Związek Zawodowych Aktorów Polskich. W sieci pojawił się wpis: "Dotarła do nas bardzo przykra wiadomość. Odszedł Krzysztof Banaszyk - wieloletni członek ZZAP oraz członek Zarządu Głównego ZZAP w kilku kadencjach. Dziękujemy Krzysztofie za Twój wkład w rozwój Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Spoczywaj w pokoju" - czytamy.

Nie żyje Krzysztof Banaszyk. Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb?

Związek Zawodowy Aktorów Polskich poinformował o ostatnim pożegnaniu Krzysztofa Banaszyka.

"Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w dniu 8 sierpnia o godzinie 12:00 w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego przy ul. Senatorskiej 18B (przy Placu Teatralnym) w Warszawie. Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłego na Cmentarz Komunalny Południowy w Warszawie" - czytamy we wpisie, który pojawił się na oficjalnym facebookowym profilu związku.

Banaszyk prywatnie. Osierocił dwoje dzieci, pozostawił partnerkę

Krzysztof Banaszyk unikał blasku fleszy, od dawna nie bywał na imprezach show-biznesowych. Wiadomo, że od lat był w szczęśliwym związku, z partnerką wychowywał córkę. Lenka ma już 10 lat. Aktor miał też dorosłego syna, 21-letniego Jana, z relacji z aktorką Małgorzatą Sadowską.

Tomasz Karolak pożegnał kolegę z planu. "To nie jest wiek na umieranie"

Śmierć kolegi z planu wstrząsnęła Tomaszem Karolakiem. - Wiedziałem, że Krzysiek walczy o życie, ale do ostatniej chwili miałem nadzieję, że to się wszystko dobrze skończy - powiedział "Super Expressowi". - Jestem wstrząśnięty. Przepracowaliśmy razem całe "39 i pół" i "39 i pół tygodnia"! Krzysiek był też genialnym lektorem i w pewnym momencie zrezygnował z aktorstwa dla komfortu pracy samemu. I on z tej samotności już nie wyszedł. 54 lata to nie jest wiek na umieranie. Jestem wstrząśnięty - podsumował.

