Tylko u nas! Tomasz Karolak w żałobie. Tak pożegnał przyjaciela. "Jestem wstrząśnięty"

Tomasz Karolak pogrążył się w żałobie. Odszedł jego przyjaciel, aktor z którym zagrali razem w wielkim serialowym hicie "39 i pół". 53-letni gwiazdor polskiego filmu nie przeszedł obojętnie obok wiadomości, że zmarł 54-letni Krzysztof Banaszyk, który w hitowym serialu grał Korbę. Tylko u nas Tomasz Karolak zgodził się wyznać, co naprawdę myśli i czuje po śmierci przyjaciela.

- Odszedł Krzysiek Banaszyk... Korba z 39.5 - napisał krótko Karolak na swoim profilu na Instagramie pod czarno-białym zdjęciem swoim i Banaszyka. Gwiazdor nie wypowiada się w mediach na temat swojej strony, ale dla "Super Expressu" zrobił wyjątek.

Karolak: "On z tej samotności już nie wyszedł"

- Wiedziałem, że Krzysiek walczy o życie, ale do ostatniej chwili miałem nadzieję, że to się wszystko dobrze skończy - wyznał "Super Expressowi" Tomasz Karolak. - Jestem wstrząśnięty. Przepracowaliśmy razem całe "39 i pół" i "39 i pół tygodnia"! Krzysiek był też genialnym lektorem i w pewnym momencie zrezygnował z aktorstwa dla komfortu pracy samemu. I on z tej samotności już nie wyszedł.

Tomasz Karolak wspomniał także o tym, że znany aktor i lektor osierocił córkę. - 54 lata to nie jest wiek na umieranie, Jestem wstrząśnięty - powtórzył Karolak.

Słynny Skryba z "Asterixa i Obelixa"

Krzysztof Banaszyk widzom telewizji znany jest przede wszystkim z roli Korby w serialu z Karolakiem. Aktor zagrał w serialu "Samo życie" i "Klanie", gdzie wcielał się w obrońcę Ryśka Lubicza. Ci, którzy nie kojarzą Banaszyka z ekranu na pewno znają jego głos. Jako lektor Banaszyk użyczył głosu Joelowi z serii gier "The Last of Us", Skrybie w filmie "Asterix i Obelix. Misja Kleopatra" - to tutaj wygłosił monolog, który dziś uważany jest już za kultowy. Aktor swoim głosem zagrał także w "Kung Fu Panda" i w "Królu lwie".

Banaszyk dubbingował także inne ekranowe hity"Shrek" (jako kapitan straży lorda Farquaada), "Młodzi Tytani", serial o Batmanie - "Batman", "Fantastyczna Czwórka", "Hannah Montana", "Ratatuj", "Pingwiny z Madagaskaru", "Noc w muzeum 2", "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" (jako Wolverine).

