Pogrzeb 24-letniej gwiazdy TVN. Wierzyć się nie chce w to, co ludzie zrobili po śmierci Patrycji Widery. Wzruszenie odbiera mowę

likp 13:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Nie żyje Patrycja Widera. Śmierć 24-letniej gwiazdy TVN i jednej z najważniejszych postaci na polskim TikToku pogrążyła w żałobie jej licznych fanów. Mimo to wierzyć się nie chce w to, co ludzie zrobili po tym, gdy okazało się, że Patrycja Widera odeszła. Na pogrzeb 24-letniej gwiazdy TVN zorganizowano specjalną zbiórkę. To, co stało się później, przeszło najśmielsze oczekiwania. Wzruszenie odbiera mowę.