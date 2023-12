Quiz. Rozpoznaj polskiego aktora po zdjęciu. Kozaki zdobędą co najmniej 8 punktów!

To ulubienica widzów

Zofia Merle niespodziewanie zniknęła z ekranów w 2013 roku. Wpływ na to miała śmierć syna, Marcina (†42 l.). Mężczyzna przegrał walkę z rakiem trzustki, co dla aktorki było strasznym ciosem. Wsparciem był dla niej mąż, ale i jego musiała pożegnać. Jan Mayzel (†91 l.) zmarł pod koniec grudnia 2021 roku. Merle nie mogła go pożegnać. - Zosia jest bardzo schorowana i nie mogła być na pogrzebie. Mieszka w bloku bez windy i już od pewnego czasu nie wychodzi z domu, bo nie jest w stanie wejść ani zejść po schodach – usłyszeliśmy wówczas. Aktorka miała córkę, z którą nie utrzymywała kontaktów.

Pogrzeb Zofii Merle. Ostatnie pożegnanie wybitnej aktorki

13 grudnia dotarła do nas wiadomość o śmierci aktorki. Szczegóły pogrzebu Zofii Merle podała w nekrologu rodzina. - Zawiadamiany ze smutkiem, że 13 grudnia 2023 roku w wieku 85 lat zmarła Zofia Merle-Mayzel. Msza święta żałobna zostanie odprawiona 21 grudnia 2023 roku o godzinie 10.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego Organizatorem uroczystości pogrzebowej jest Dom Pogrzebowy "Służew" - czytamy w informacji.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od mszy w kościele św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach. W ostatniej drodze towarzyszą jej przyjaciele oraz fani.

materiał będzie aktualizowany