Samantha Fox nad łóżkami Polaków

Samantha Fox to dla wielu fanów prawdziwy symbol seksu drugiej połowy lat 80. Młodziutka wówczas wokalistka szturmem podbiła światowy rynek muzyczny. Do jej największych przebojów należą m.in. "Do Ya Do Ya (Wanna Please Me)", "Nothing's Gonna Stop Me Now", "Naughty Girls (Need Love Too)" i "I Only Wanna Be with You". W latach największej popularności plakaty, na których widniało zdjęcie Samanthy Fox, wisiały także nad łóżkami Polaków. Teledyski do utworów brytyjskiej piosenkarki przyspieszały bicie serca panów. Wielkie emocje wzbudzało także życie prywatne pięknej artystki. Samantha Fox związana była m.in. z piosenkarzem i gitarzystą Paulem Stanleyem. Spotykała się także z tancerzem Rafaelem Camino i piłkarzem Frankiem McAvennie. Później wyszło na jaw, że piosenkarka jest osobą LGBT.

Samantha Fox - życie prywatne: coming out i ślub z kobietą

W 2003 roku Samantha Fox w końcu dokonała coming outu. Wydało się, że piosenkarka związana była z menedżerką Myrą Stratton. Kobieta zmarła w 2015 roku. Wcześniej chorowała na raka. 18 czerwca 2022 Samantha Fox ożeniła się z menadżerką Lindą Birgitte Olsen. Piosenkarka ciągle występuje na scenie, jest też aktywna w mediach społecznościowych. Właśnie zobaczyliśmy najnowsze zdjęcia 57-letniej Samanthy Fox. Niesamowite, jak zmieniła się wielka gwiazda muzyki drugiej dekady lat 80. Nadal jednak Samantha Fox czaruje urodą.

