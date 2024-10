Policja prowadzi śledztwo ws. śmierci Liama Payne'a. "Możliwy udział osób trzecich"

Tak zginął Liam Payne z One Direction. Zdemolowany hotel i niepokojące nagranie. Kulisy szokują

Mitzi Gaynor nie żyje. Znane są okoliczności śmierci aktorki. Co się stało?

Ukochana Kondrata miała 27 lat, a on 65, kiedy wzięli ślub. Nie wróżono im przyszłości. A jednak!

Chory na raka Tomasz Jakubiak wydał pilny komunikat. Sytuacja go przerosła

Liam Payne nie żyje. Nowie ustalenia śledczych

Liam Payne nie żyje - wiadomość ta zaskoczyła nie tylko fanów zespołu One Direction. Brytyjski gwiazdor zmarł tragicznie 16 października. 31-latek wypadł z trzeciego piętra hotelu w Buenos Aires. Według relacji świadków przed śmiercią zachowywał się agresywnie i "nieobliczalnie", a do hotelu, w którym się zatrzymał została wezwana policja. Jak podaje dziennik "Clarin", w pokoju hotelowym zajmowanym przez artystę zauważono liczne zniszczenia, w tym telewizora i łazienki.

Trwa śledztwo w sprawie śmierci muzyka. Według pierwszych ustaleń Payne zginął w wyniku licznych obrażeń i krwotoków spowodowanych upadkiem z trzeciego piętra. Na jego ciele nie znaleziono obrażeń sugerujących udział osób trzecich. Według informacji przekazanych przez prokuraturę, 31-latek nie przyjął "odruchowej postawy obronnej" podczas upadku. Oznacza to, że gdy wypadał z balkonu, mógł być półprzytomny lub całkowicie nieprzytomny. Biegli zlecili już dodatkowe badania, w tym toksykologiczne i patologiczne krwi i moczu na obecność narkotyków.

Zobacz również: Liam Payne mówił byłej narzeczonej o swojej śmierci! "Cóż, umrę. Nie radzę sobie dobrze"

Liam Payne: Badane jest "możliwy udział osób trzecich"

Krajowa Prokuratura Karna i Więzienna w Argentynie, cytowana przez portal birminghammail.co.uk, w oficjalnym świadczeniu ogłosiła, że obecnie śledztwo skupia się na rekonstrukcji okoliczności śmierci muzyka oraz ustaleniu "możliwego udziału osób trzecich w wydarzeniach poprzedzających śmierć ofiary". W tej sprawie przesłuchani zostali pracownicy hotelu oraz dwie kobiety, które spędzały czas z muzykiem na kilka godzin przed jego śmiercią. Śledczy próbują ustalić, kto odpowiedzialny jest za dostarczenie ofierze narkotyków.

W pokoju hotelowym zmarłego znaleziono m.in. alkohol, klonazepam, biały proszek przypominający kokainę, folię aluminiową, zapalniczkę czy kawałki świec. Nie jest tajemnicą, że Liam Pyne od dawna zmagał się z poważnymi problemami. Po rozpadzie One Direction nie potrafił znaleźć sobie swojego miejsca, a jego solowa kariera nie była już tak owocna. Pocieszenia szukał w alkoholu oraz narkotykach. Opowiadał również o problemach ze zdrowiem psychicznym. Jak sam wyznał, walka ze sławą "prawie go zabiła" więcej niż raz. Kilka razy udawał się na odwyk, ale za każdym razem wracał do nałogów i imprezowego trybu życia.

Zobacz również: "On potrzebuje taty w swoim życiu". Liam Payne osierocił małego synka

ESKA: Nie żyje Liam Payne Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.