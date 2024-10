Liam Payne mówił byłej narzeczonej o swojej śmierci! "Cóż, umrę. Nie radzę sobie dobrze"

Marek Kaliszuk uratował życie małego chłopca. "To co zrobiłem, było naprawdę ważne i słuszne"

Liam Payne nie żyje, zginął mając zaledwie 31 lat. Policja z Buenos Aires przekazała porażające informacje: artysta zginął po upadku z balkonu na trzecim piętrze. Jak podaje dziennik "Clarin", w pokoju hotelowym zajmowanym przez artystę zauważono liczne zniszczenia, w tym telewizora i łazienki, co może sugerować, że Liam Payne na krótko przed śmiercią stracił panowanie nad sobą. Według świadków zachowywał się agresywnie.

31-letni muzyk w ostatnich tygodniach zmagał się z dużą krytyką oraz ciężkimi zarzutami ze strony jego byłej narzeczonej. Liam Payne i Maya Henry, spotykali się w latach 2019-2022. Młodsza o osiem lat Henry była wcześniej jedną z zagorzałych fanek piosenkarza. Para rozstała się rok po zaręczynach.

Wiosną tego roku modelka wydała książkę "Looking Forward", w której opisała toksyczny związek młodziutkiej dziewczyny z członkiem znanej na całym świecie grupy muzycznej. Nie pisała wprost o kogo chodzi, ale przyznała, że fabuła została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami.

23-letnia Henry na początku października oskarżyła byłego partnera o przemoc fizyczną oraz emocjonalną. W serii tik toków opisała kulisy ich związku. Payne miał dopuszczać się przemocy, zdrad i zmusić ją do usunięcia ciąży. Mimo zakończenia związku gwiazdor miał dobijać się i prześladować byłą narzeczoną.

Od momentu, gdy się rozstaliśmy, wysyła mi wiadomości, zalewa mnie telefonami. Nie tylko z jego numeru, ale z różnych numerów, więc nigdy nie wiem, skąd przyjdzie wiadomość. (...) Zalewa telefonami moją mamę. Czy to normalne zachowanie? On także pisze do moich przyjaciół. On ciągle robi dziwne rzeczy. Wszystko jest zamiatane pod dywan, wszystko jest ukrywane. Nie wiem, kto za tym stoi, ale nic nigdy nie wychodzi na jaw - mówiła Henry.

Liam Pyne od dawna zmagał się z poważnymi problemami. Po rozpadzie One Direction nie potrafił znaleźć sobie swojego miejsca, a jego solowa kariera była klapą. Nie jest tajemnicą, że pocieszenia szukał w alkoholu oraz narkotykach. Opowiadał również o problemach ze zdrowiem psychicznym. Jak sam wyznał, walka ze sławą "prawie go zabiła" więcej niż raz. Kilka razy udawał się na odwyk, ale za każdym razem wracał do nałogów i imprezowego trybu życia.

Krótko przed jego tragiczną śmiercią, Maya Henry udzieliła wywiadu, w którym wyznała, że Pyne w ich ostatnich rozmowach telefonicznych mówił jej o swojej śmierci. Gdy nie chciała z nim rozmawiać, wydzwaniał do jej matki mówiąc, że źle się czuje i Maya musi się z nim skontaktować.

Zawsze czułam, że to taktyka manipulacji... Zawsze czułam, że to po to, bym nadal mu współczuła. Odkąd zerwaliśmy, zawsze wysyłał mi wiadomości w stylu 'Och, nie czuję się dobrze'. Zawsze bawił się śmiercią i mówił: 'Cóż, umrę. Nie czuję się dobrze' - stwierdziła kilka dni temu Henry.

Dodała przy tym, że nawet po rozstaniu próbowała mu pomóc, zachęcała go do pójścia na odwyk. Wszystko kończyło się jednak tak samo. Po ujawnieniu prawdy na temat związku z muzykiem, Maya Henry spotkała się ze wsparciem, ale również krytyka ze strony fanów Liama. Miała usłyszeć, że jeśli coś mu się stanie, to będzie jej wina. Na instagramowym koncie modelki pojawiają się teraz komentarze oskarżające ją o przyczynienie się do jego śmierci. Przedstawiciel Henry przekazał mediom, że kobieta jest w szoku po tragicznej śmierci byłego partnera.

