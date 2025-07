Agnieszka Kaczorowska pokazała wszystkich uczestników "Tańca z Gwiazdami". Jest i Marcin Rogacewicz!

"Taniec z Gwiazdami": Znamy wszystkich uczestników 17. edycji

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Trudno uwierzyć, że pierwszy odcinek miał swoją premierę dwadzieścia lat temu!

Obecnie trwają przygotowania do siedemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", która już za kilka tygodni trafi na antenę Polsatu. Od pewnego czasu producenci programu odkrywali karty z nazwiskami kolejnych uczestników. W ich gronie nie brakuje aktorów, muzyków, gwiazd show-biznesu oraz internetu. Obecnie znamy już wszystkie osoby, które będą walczyć o Kryształową Kulę.

Jesienią na parkiecie zobaczymy Ewę Minge, Maję Bohosiewicz, Katarzynę Zillmann, Wiktorię Gorodecką, Barbarę Bursztynowicz, Lanberry, Tomasza Karolaka, Michała Czerneckiego, Maurycego Popiela, Aleksandra Sikorę, Mikołaja Bagińskiego oraz Marcina Rogacewicza.

Partnerować im będą m.in.: Agnieszka Kaczorowska, Julia Suryś, Magdalena Tarnowska, Izabela Skierska, Daria Syta, Kamil Kuroczko, Albert Kosiński, Piotr Musiałkowski oraz Michał Kassin. Na razie nie wiadomo, jak wyglądać będzie układ par.

"Taniec z Gwiazdami": Agnieszka Kaczorowska pokazała nagranie zza kulis

Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" spotkali się na wspólnym treningu. Nagraniem z tego niezwykłego spotkania podzieliła się w sieci Agnieszka Kaczorowska. Na wrzuconym przez nią nagraniu można zobaczyć całą ekipę jesiennej edycji show. Przy okazji zaprosiła na czwartkową konferencję prasową Polsatu.

Z głosem! Czyli jak uczestnicy nadchodzącej edycji @tanieczgwiazdami pozują do zdjęcia… Ekipa ramówkowa gotowa na jutrzejszą konferencję Polsatu - napisała Kaczorowska.

Na na krótkim filmiku można zauważyć m.in. Marcina Rogacewicza. O przystojnym aktorze od kilku miesięcy jest bardzo głośno. Wszystko za sprawą domniemanego romansu z Agnieszką Kaczorowską. Para już kilka raz była widywana razem podczas wspólnych wyjść. Niedawno zostali przyłapani podczas wspólnego treningu. Nieoficjalnie mówi się, że to właśnie Kaczorowska będzie taneczną partnerką gwiazdora serialu "Komisarz Alex".

