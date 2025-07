"Taniec z Gwiazdami" od 20 lat na antenie!

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Pierwszy odcinek miał swoją premierę dwadzieścia lat temu. W tym czasie program przeszedł kilka zmian.

Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie. Decyzją Edwarda Miszczaka w 2023 roku show zostało chwilowo zawieszone. Zgodnie z przewidywaniami dyrektora artystycznego Polsatu, widzowie stęsknili się za tańcującymi gwiazdami i wiosną 2024 tłumnie zasiedli przed ekranami, by kibicować swoim ulubieńcom. Wtedy też zmienił się skład jury.

Niezmienne są za to starania producentów w ściąganiu do programu głośnych nazwisk polskiego show-biznesu. Poznaliśmy już prawie gwiazdy siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie pojawią się m.in. Barbara Bursztynowicz, Michał Czernecki, Katarzyna Zillmann czy Maurycy Popiel.

"Taniec z Gwiazdami": Małgorzata Kożuchowska zatańczy w programie?

Do udziału w tanecznych rozgrywkach szykuje się również Tomasz Karolak! W komentarzach pod postem z informacją o zwerbowaniu słynnego aktora ludzie wręcz odlecieli z radości. Cieszył się również Maciej Musiał, który sam ma za sobą przygodę z "Tańcem z Gwiazdami". Podobno to właśnie jego serialowy syn miał zachęcić go do do udziału w show. Producenci "TZG" mają nadzieję, że razem uda im się namówić również ich koleżankę z planu "Rodzinki.pl", Małgorzatę Kożuchowską.

Kilka dni temu portal Plotek.pl informował, że trwają rozmowy z aktorką. Dziennikarze Pudelka skontaktowali się z Kożuchowską, która zaprzeczyła tym doniesieniom. "Nie prowadzę [rozmów -red.]" - stwierdziła krótko. Nieco więcej powiedziała agentka gwiazdy.

Małgorzata Kożuchowska nie wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Produkcja programu wielokrotnie zapraszała ją do udziału - propozycja wraca właściwie przy każdej edycji. Aktorka konsekwentnie odmawia, bo nie jest zainteresowana udziałem w show. Woli skupić się na projektach aktorskich, które dają jej najwięcej satysfakcji - przekazała.

Małgorzata Kożuchowska ogląda stare odcinki "Rodzinki.pl" ze swoją pociechą.