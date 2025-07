Jak pisaliśmy, bazując na medialnych doniesieniach, w jesiennej edycji „Tańca z Gwiazdami” wystąpi Barbara Bursztynowicz! Aktorka serca milionów widzów zdobyła rolą Elżbiety Chojnickiej w serialu "Klan". Kiedy odeszła z serialu, pół Polski płakało, ale ona była nieprzejednana. Chciała nowych wyzwań. No i ma!

Ela z "Klanu" świetnie sobie radzi

Barbara Bursztynowicz dołączyła m.in. do obsady serialu TVN "Szpital św. Anny". Ale jej udział w walce o Kryształową Kulę to prawdziwy hit!

Teraz Polsat oficjalnie podał nazwisko słynnej uczestniczki. Na parkiet "Tańca z Gwiazdami" wkroczy dumnie uwielbiana Elżbieta z "Klanu"! Co ciekawe, spotka tan serialową Bożenkę, czyli Agnieszkę Kaczorowską.

Basia w przeszłości wiele razy odrzucała propozycje tańczenia. Ale udział Grażyny Szapołowskiej, która jest jej wielką przyjaciółką, ją oswoił. Ona namówiła ją by poszła w jej ślady. No i w końcu stwierdziła, że jak nie teraz to nigdy. Bardzo o nią zabiegaliśmy i wreszcie się udało. Przyciągnie nie tylko widzów "Klanu", ale i starszą widownię, na której nam zależy. Ona chce długie suknie, bo na razie nie wyobraża siebie w kusych kreacjach do szybkich piosenek. Jak będzie w programie dłużej, to obiecała, że później zaryzykuje i się otworzy. Na początku chce jednak bezpiecznej opcji i my się na to zgadzamy

- wyjawiła Pudelkowi osoba z produkcji TzG.

Kto wygra 17. edycję "Tańca z Gwiazdami"?

Barbara Bursztynowicz dołączy do grona jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" razem z: Tomaszem Karolakiem, Mają Bohosiewicz, Michałem Czerneckim, Wiktorią Gorodecką, Katarzyną Zillmann. Jakimi nazwiskami zaskoczy nas Polsat jesienią na parkiecie? Będziemy informowali na bieżąco!

