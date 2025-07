Teresa Lipowska odsunęła się od Kościoła! Co się stało? Wszystko z siebie wyrzuciła

Teresa Lipowska wielkimi krokami zbliża się do dziewięćdziesiątki. Gwiazda "M jak miłość" zmaga się z problemami zdrowotnymi, ale wciąż jest szalenie aktywna. I choć od lat jest na emeryturze, to w tym czasie wciąż pracuje.

A jednak aktorka myśli o własnej śmiertelności. Lata lecą, zdrowie szwankuje...

Tu mi strasznie krzyż nawala, a tu noga, a to głowa. Siadasz wtedy w fotelu, nalewasz sobie wody mineralnej i jest ciężko. Wtedy zdaję sobie sprawę, że ja mam już bardzo blisko do tego końca. Może to być rok, pięć i 10 (...), ale to już jest końcóweczka i to dobija... - wyznała gwiazda.