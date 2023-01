Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski rozwijają swoją relację wbrew uwagom niektórych fanów, że do siebie nie pasują. Na każdym kroku jednak dają do zrozumienia, że miłość, jaka ich połączyła, jest wyjątkowa i nie mają zamiaru już jej ukrywać. Podczas wylotu do Nowego Jorku zaręczyli się nawet, dlatego od kilku tygodni media spekulują ją, kiedy razem zamieszkają. Zanim jednak podejmą kolejne tak poważne decyzje, korzystają z życia, podróżując.

Półnadzy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski paćkają się w błocie. Ale widoki!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poznają nową kulturę i zwiedzają kolejne miejsca. Ostatnio wybrali się na randkę zorganizowaną na kocu, na tle jednego z siedmiu cudów świata - Petry. Następnego dnia przyszła pora na błotną kąpiel.

- Mówcie do mnie Your Mud-jesty. Kolejny punkt na trasie naszej jordańskiej wycieczki to Morze Martwe. Błoto z tego morza to naturalny kosmetyk -pielęgnuje, koi i leczy dzięki bogactwu minerałów. Ktoś z Was próbował kąpieli błotnej? - dopytywała aktorka.

Fani oniemili na widok takich zdjęć!

- W tej błotnistej wersji prezentujecie się najlepiej.

- Grunt, to się umieć razem bawić. Zgrany duet!

- Pięknie się patrzy na waszą miłość. Kochajcie się do końca świata i jeden dzień dłużej - czytamy.

Jak myślicie, jakimi zdjęciami nowa "power couple" uraczy nas następnym razem?

Warto dodać, że kiedy Cichopek i Kurzajewski przebywają na wakacjach, w Polsce nadal niektórzy celebryci wypowiadają się na temat ich związku. Ostatnio zrobiło to między słowami Mariola Bojarska-Ferenc, przekonując w wywiadzie, że byli partnerzy (w tym przypadku Maciej i Paulina Smaszcz), nie powinni źle wypowiadać się o sobie w mediach.

