Cichopek ma głowę do inwestycji. Nie uwierzysz, gdzie lokuje pieniądze

Buty i torebki – która kobieta ich nie kocha? Kasia Cichopek kocha na pewno. A że uwielbia się stroić i rzadko widujemy ją dwa razy w tej samej stylizacji, torebki aż wysypują się z jej szafy. A nie są to byle jakie dodatki. Aktorka stawia na markowe, czasem niedostępne dla zwykłych śmiertelników. Czarna torebka kultowego domu mody Louis Vuitton mogła ją kosztować nawet 20 tys. zł. Większy model Louis Vuitton – Neverfull – już „zaledwie” 12 tys. zł. Rzadziej gwiazda „M jak miłość” paraduje z dwiema czarnymi, nabijanymi ćwiekami torebkami Valentino – te kosztowały ją po 6 tys. zł każda. Reszta jest już nieco tańsza, ale i tak można się złapać za głowę.

Cichopek szczególnie lubi Pinko i ma kilkadziesiąt torebek, których ceny wahają się od 1,5 do 3 tys. zł. Nie gardzi też innymi markami, za które trzeba zapłacić co najmniej 800 zł.

Ale choć niektórzy mogą uznać to za trwonienie pieniędzy, może się okazać, że Kasia ma głowę na karku, a jej torebki to inwestycja. Modele dodatków, które wychodzą z produkcji, a mimo używania są nadal w dobrym stanie, zyskują na wartości. Gdyby więc kiedyś dopadł ją kryzys, Cichopek ma co sprzedawać.