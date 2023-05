Polsat SuperHit Festiwal 2023 w Sopocie. Maciej Dowbor do Katarzyny Dowbor: Wiesz, że jesteś najlepsza [RELACJA NA ŻYWO]

Anna Dereszowska zalała się łzami mówiąc o macosze. To niesamowite, jak silna więź je łączy

Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie rozpocznie się już o godz. 20.00 w telewizji Polsat. Koncert poprowadzą: Doda, która po raz pierwszy wcieli się w rolę prowadzącej, a także Marcelina Zawadzka, Maciej Dowbor i Maciej Rock. - To już 20. festiwal organizowany w Sopocie przez Polsat. Rozpoczynaliśmy w 2003 roku festiwalem TOPtrendy. To na nim mieliśmy okazję przedstawić publiczności młodziutką Anię Dąbrowską, Sistars czy zespół Zakopower. W 2015 roku zmieniliśmy tytuł festiwalu na Polsat SuperHit Festiwal oraz przekształciliśmy jego formułę. Nawiązaliśmy współpracę ze Związkiem Producentów Audio-Video, który dostarcza nam informacji o płytach i singlach, które pokryły się co najmniej platyną, jak również listę utworów, które były najczęściej grane przez wszystkie rozgłośnie w Polsce - mówiła Nina Trenetiew, cytowana przez Wirtualnemedia.pl.

Polsat SuperHit Festiwal 2023 w Sopocie Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 20:04 Maciej Dowbor z okazji Dnia Matki złożył życzenia swojej mamie - Katarzynie Dowbor. "Wiesz, że jesteś najlepsza" - powiedział. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że kilka dni temu Dowbor została zwolniona z Polsatu w którym prowadziła "Nasz nowy dom". 20:00 Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie wystartował! Marcelina Zawadzka i Maciej Dowbor przypomnieli sylwetkę Tiny Turner. Publiczność uczciła ją gromkimi brawami. 19:59 19:00 Już za godzinę wystartuje Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie. Będzie to wielki debiut Dody w roli prowadzącej. Jak wyznała - zaskoczy widzów. - To będą aranże bardzo musicalowe, ale nadal całkiem taneczne. Będę zlatywać niczym Twardowski z księżyca - powiedziała w rozmowie z Pomponikiem.

