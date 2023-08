Polsat z własną śniadaniówką! Nowi prowadzący, polecą iskry. Znamy termin, to już niedługo

To była największa porażka w życiu Edwarda Miszczaka. Wydało się, co za wstyd!

O tym, że Polsat będzie miał własny program śniadaniowy, mówi się już od dłuższego czasu. Ale szczegółów do tej pory nie zdradzano, aż do teraz, kiedy Edward Miszczak udzielił wywiadu serwisowi Wirtualne Media. Skomentował doniesienia o polsatowskiej śniadaniówce, która będzie konkurencją dla TVN i TVP. A jak program śniadaniowy, to gwiazdy - wiadomo. Czy pomysł został odłożony na bok? Edward Miszczak mówi, że w żadnym wypadku tak się nie stało. Pada konkretny termin, to już niedługo. "Prace nad programem śniadaniowym trwają. Na pewno nie będzie go na antenie w tym roku. Zastanawiamy się nad jego wymiarem, czy zrobić wersję weekendową czy codzienną. Mam nadzieję, że projekt, który podejmiemy w przyszłym roku, zakończy się sukcesem", powiedział Edward Miszczak. Czyli przyszły rok, to już oficjalne. A kto pojawi się w roli prowadzących? Jedno jest pewne: polecą iskry. Miszczak komentuje nawet ewentualny transfer z "Dzień dobry TVN".

Czy to możliwe, że osoby, które niedawno straciły pracę w "Dzień dobry TVN", pojawią się w śniadaniówce Polsatu? A może stacja postanowi sięgnąć po prowadzących, którzy bywali już na ich antenie, np. prowadząc różnego rodzaju imprezy jak Superhit Festiwal i temu podobne? Edward Miszczak zabrał głos na ten temat.

- Ludzi nie można przestawiać jak pionków na szachownicy. Tamte gwiazdy były związane z tamtym programem, zobaczmy jakie nowe twarze zaproponuje konkurencja.. Stworzenie duetów prezenterskich jest bardzo trudne, między prowadzącymi musi trochę iskrzyć. Mogą to być dwie osoby z innych światów, o ile dobrze poprowadzą program. Stworzenie par do naszego programu. jest przed nami, ale na pewno nie stawiamy na transfery - powiedział Edward Miszczak w wywiadzie dla Wirtualnych Mediów.

To oznacza, że należy spodziewać się nowych nazwisk albo przynajmniej tych znanych z Polsatu. Będziemy czekać na ich ogłoszenie.

