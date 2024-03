Polska aktorka urodziła dziecko w wieku 12 lat? Paskudne plotki. Niezapomniani

Wieś nie taka spokojna, ale za to wesoła. "Nic na siłę" od Netflix to idealny film na Wielkanoc, ale nie tylko [Recenzja]

Chyba najbardziej znaną polską aktorką robiącą karierę w Hollywood była Pola Negri właśc. Apolonia Chałupiec (1896/97-1987) - gwiazda kina niemego, która pochowana jest na cmentarzu Calvary w Los Angeles. Pozostali to m.in. Henryk Wars właśc. Henryk Warszawski (1902-1977), kompozytor, który pochowany jest na żydowskim cmentarzu Hillside Memorial Park, czy współzałożyciel wytwórni filmowej Metro-Goldwyn-Mayer - Samuel Goldwyn (1879-1974) – spoczywa on w Forest Lawn Memorial Park.

Hollywood to także założyciele Warner Bros – bracia Warner, Harry (1881-1958), Albert (1884-1967), Sam (1887-1927) i Jack (1892-1978), który w odróżnieniu od braci urodził się już w Londynie, a nie w Krasnosielcu na Mazowszu. Filmowcy, których prawdziwe nazwisko to Wonsal, pochowani są na żydowskim cmentarzu Home of Peace Cemetery w Los Angeles.

Ryszard Bolesławski (1889-1937), prawdziwe nazwisko Ryszard Srzednicki, znany też jako Richard Boleslavsky - polski reżyser, który zrobił karierę w Hollywood, kręcił filmy z Gretą Garbo i Clarkiem Gable. Jest pierwszym Polakiem, którego nazwisko znalazło się w Hollywood Walk of Fame przy 7021 Hollywood Boulevard. Innymi Polakami są Ignacy Paderewski, Pola Negri i Leopold Anthony Stokowski. Zmarł na atak serca i został pochowany na Calvary Cemetery w East Los Angeles. Jego pierwszą żoną była Maria Efremova, drugą Natasha Platonova - Shimkevich Boleslavsky (1887-1992). Trzecią żoną była pianistka Norma Drury(1905-1978), para miała syna Jana (1935-1962).

Leopold Anthony Stokowski (1882-1977) - brytyjski dyrygent polskiego pochodzenia. Zmarł na zawał serca i został pochowany na cmentarzu East Finchley, w północnej części Londynu. Był trzykrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była amerykańska pianistka koncertowa, Olga Samaroff (1880-1948), urodzona jako Lucie Hickenlooper), byli małżeństwem w latach 1911–1923. Z tego związku pochodzi jedna córka, Sonya Stokowski, aktorka, która wyszła za mąż za Willema Thorbecke; para osiedliła się w USA z czwórka swoich dzieci: Noelem, Johanem, Leifem i Christine. Jego druga żona Evangeline Love Brewster Johnson (1897-1990) była spadkobierczynią firmy Johnson & Johnson. Byli małżeństwem w latach 1926–1937, mieli dwie córki: Glorię Lubę Stokowski i Andreę Sadja Stokowski. Trzecią żoną (1945–1955) była aktorka Gloria Vanderbilt (1924-2019, zmarła na raka żołądka, Vanderbilt Family Cemetery and Mausoleum w Richmond w USA), z którą miał dwóch synów: Leopolda Stanislausa Stokowskiego, urodzonego w 1950 roku i Christophera Stokowskiego, urodzonego w 1952 roku. Vanderbilt miała jeszcze dwóch mężów - reżysera Sidneya Lumeta (1924-2011) i scenarzystę Wyatta Emory Coopera (1927-1978), z którym miała syna Carter (1965-1988). Ojciec Leopolda miał na imię Kopernik.

Co ciekawe, rodzice Sidneya Lumeta, Baruch Lumet (1898-1992), który był żydowskim aktorem i Eugenia Gitla Lumet z domu Wermus (1896-1935) urodzili się w Warszawie. Dziadkowie reżysera "12 gniewnych ludzi", Abraham Izchak Wermus (1858-1941) i Shoshana Wermus (zm. 1936) pochowani są na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie. Sidney Lumet pochowany jest na cmentarzu Beth David Cemetery w Elmont.

Siegmund Lubin (1854-1923) właśc. Zygmunt Lubczyński - urodzony w Poznaniu lub Wrocławiu- pochowany na Beth Israel Cemetery, Egg Harbor Township, New Jersey. Amerykański wynalazca polskiego pochodzenia, optyk, pionier kina, twórca pierwszego przenośnego projektora filmowego. Operator filmowy i aktor. W jego filmie zadebiutowali Oliver Hardy i Henry King. Gwiazdą filmową jego wytwórni była Florence Lawrence – pierwsza gwiazda filmowa, której nazwisko reklamowało filmy.

Paul Muni (1895-1967) właśc. Meshilem Meier Weisenfreund - Hollywood Forever. Ten amerykański aktor filmowy i teatralny, laureat Oscara za rolę w filmie biograficznym Pasteur (1936), pochodził ze Lwowa. Zagrał jeszcze w takich filmach jak: Człowiek z blizną, Jestem zbiegiem i Życie Emila Zoli. Jego żoną była aktorka Bella Finkel (1898-1971). Jego ojciec Philip Weisenfreund (1861-1913) importował towary kolonialne z Węgier, śpiewał także w chórach teatralnych i była ktorem, m.in. w Krakowie. Wyemigrował do USA z rodziną w 1902 roku - Waldheim Cemetery Co., Forest Park. Matka, Sally Tsilke Fishler Nasatir (1871-1934) pochodziła ze Stanisławowa. Była aktorką i reżyserką, po śmierci męża ponownie wyszła za mąż i osiadła w Los Angeles - Home of Peace Memorial Park, LA

Edward Raquello (1900-1976) właśc. Edward Zylberg-Kucharski - Oak Hill Cemetery, Waszyngton. Aktor polskiego pochodzenia, wywodził się z warszawskiej rodziny żydowskiej. Po śmierci ojca, Mosze Mendela Zylberberga, Edward trafił pod opiekę swojego wuja Beniamina Rykwerta (1959-1936), prezesa warszawskiej Synagogi im. Małżonków Nożyków przy ulicy Twardej. Siostry Rachela Róża i Jentla oraz brat Chuna zginęli w Holocauście w 1943 roku. Rodzina, w tym dziadek Israel Posner (1830-1889) pochowani są na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie. Edward Raquello przed odzyskaniem Niepodległości przez Polscę zaczął studiować na Politechnice Warszawskiej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 20. został aktorem i występował w warszawskich teatrach. W 1925 roku wyemigrował do Anglii a potem do Paryża, gdzie występował w spektaklach reżyserowanych przez Maxa Reinhardta. Po rozwiązaniu trupy, Edward popadł w kłopoty finansowe. Zaczął zarabiać na życie jako gigolo (płatny partner do tańca) w jednym z paryskich teatrów rozmaitości. Pewnego razu wynajęła go młoda dziewczyna, Rosabelle, która okazała się być córką pioniera amerykańskiego przemysłu filmowego i założyciela Universal Studios, Carla Laemmle. Ten zaproponował mi kontrakt filmowy z czołową amerykańską wytwórnią filmową Universal Pictures. 26 marca 1926 roku Edward Kucharski przypłyną na statku „Berengaria” do Nowego Jorku, aby rozpocząć karierę w hollywoodzkim kinie. Na początku maja 1926 roku aktor zmienił pseudonim na Raquello, nawiązujący do jego siostry Racheli. Edward występował w filmach niemych oraz na Broadwayu. Podpisuje też kontrakt z wytwórnią filmową 20th Century Fox. W 1938 roku otrzymuje w końcu amerykańskie obywatelstwo. Po raz ostatni w filmie gra w 1940 roku. Potem rozpoczyna pracę w radiu Głos Ameryki. W 1968 roku przechodzi na emeryturę. Z małżeństwa z poślubioną na początku lat 50. Śpiewaczką Louise Edwards (1928-2010) nie pozostawił potomstwa.

Estelle Clark (1898-1982), właśc. Stanisława Jadwiga Zwolińska - Valhalla Memorial Park, Los Angeles. Aktorka kina niemego, pochodziła z Warszawy, była najmłodszą córką dekoratora wnętrz Franciszka Zwolińskiego i Józefy z Niemiejskich. Do USA wyemigrowała z rodziną w dzieciństwie. Występowała głównie w rolach drugoplanowych w kilkunastu hollywoodzkich produkcjach wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer. Swoją ostatnią rolę, Jane, zagrała w filmie Człowiek z tłumu w reżyserii Kinga Vidora w 1928 roku. Dwukrotnie wychodziła za mąż. 6 lutego 1922 w kościele Przemienienia Pańskiego w Nowym Jorku poślubiła Josepha Belchera Millsa, dyrektora działu reklamy w J. L. Hudson Co., z którym po kilku latach się rozwiodła. Jej drugim mężem był poślubiony 5 kwietnia 1935 w Los Angeles Leo Robin (1895-1984) - Hillside Memorial Park, amerykański kompozytor i autor tekstów. 17 października 1944 sąd w Los Angeles orzekł rozwód Robinów. Obydwa małżeństwa aktorki były bezpotomne.

Gilda Gray (1895-1959), właśc. Marianna Michalska - Holy Cross Catholic Cemetery & Mortuary, Ladera Heights, Kalifornia Polsko-amerykańska aktorka filmowa i tancerka. Pochodziła z Rydlewa, wsi w województwie kujawsko-pomorskim. Jako 8-latka wyemigrowała z rodzicami do Stanów Zjednoczonych w 1903 roku. Popularność w Ameryce zdobyła dzięki popularyzacji tańca zwanego „shimmy”, który stał się bardzo modny w latach 20. w filmie i teatrze. Wystąpiła w takich filmach jak: Diabelska tancerka (1927), Kabaret (1927) i Wielki Ziegfeld (1936). Miała trzech mężów: John Daniel Gorecki (1890-1968) - Holy Cross Cemetery and Mausoleum, Milwaukee, którego poślubiła w 1912 roku. Rok później urodziła syna Martina (1913-1969), który po rozwodzie rodziców w 1923 roku, trafił pod opiekę ojca - Saint Mary's Cemetery, Hurley. Był muzykiem, miał przyrodnie rodzeństwo, żonę i dwójkę dzieci. Mylnie podawano jej rok urodzenia na 1901, stąd wzięła się fałszywa plotka, że wzięła ślub w wieku 11 lat i miała dziecko jako 12-latka. Gilda Gray była słabego zdrowia, w 1931 roku miała pierwszy zawał serca. Zmarła na atak serca. John był barmanem w tawernie Cudahy's Saloon, której właścicielem był jego ojciec, Martin Gorecki, radny stanu Milwaukee. Grał także na skrzypcach i pracował jako motorniczy tramwaju. Drugim mężem Gildy był Gaillard Thomas “Gil” Boag (1880-1959). Był on jej menadżerem i właścicielem sieci kabaretów Manhattan. Rozwiedli się po 5 latach małżeństwa. Trzeci mąż Hector Briceno de Saa (1869-1950) był wenezuelskim dyplomatą (lata 1933-1938). ​​Rozwiodła się z nim, ponieważ używa „wulgarnego i wulgarnego języka. Rodzice Gildy - Maksymilian (1870-1932) i Wanda (1873-1931) Michalscy pochowani są w Arlington Park Cemetery w Greenfield

Bronisław Kaper (1902-1983) - Hollywood Forever Cemetery, Los Angeles. Polski kompozytor żydowskiego pochodzenia, głównie muzyki filmowej i teatralnej, laureat Oscara (1954) za ścieżkę dźwiękową do filmu Lili (1953). Urodził się w Warszawie. Studiował w Warszawskim Konserwatorium w klasie fortepianu i kompozycji. komponować muzykę dla warszawskich kabaretów oraz teatrzyków rewiowych. W Niemczech zainteresował się filmem i to jemu poświęcił resztę zawodowego życia. W 1933, po dojściu do władzy Hitlera, wyemigrował do Paryża, gdzie został odkryty przez Louisa B. Mayera, szefa wytwórni filmowej MGM, którego zachwyciła kompozycja „Ninon”, wykonywana przez Jana Kiepurę. Jeszcze w tym samym roku Mayer podpisał kontrakt z Kaperem. Ich owocna współpraca trwała 28 lat. W Hollywood skomponował ilustracje muzyczne do blisko 150 filmów.

Olivia Newton-John (1948-2022), australijsko-brytyjska piosenkarka i aktorka, gwiazda musicalu "Grease". Była córką Brinleya "Bryna" Newton-Johna (1914-1992) i Irene Helene (z domu Born; 1914-2003). Jej ojciec urodził się w Walii, w rodzinie należącej do klasy średniej, był oficerem MI6 i brał udział w pracach nad Enigmą oraz aresztował Rudolfa Heßa. Matka urodziła się w Niemczech i wraz z rodziną przybyła do Wielkiej Brytanii w 1933 roku, aby uciec przed reżimem nazistowskim. Dziadkiem Olivii był niemiecko-żydowski fizyk nagrodzony Nagrodą Nobla, Max Born (Wrocław,1882-1970), a babka Hedwig była córką żydowskiego prawnika Victora Ehrenberga i jego żony, Elise Marii von Jhering, córki prawnika Rudolfa von Jheringa (1818-1892). Matka Maxa Borna, Margarethe Born z domu Kauffmann (1856 – 1886) i prof. Gustaw Jakub Born (Kępno, 1851–1900), lekarz, profesor anatomii. Matka i babka Marie Joachimsthal Kauffmann (1832-1902), pochowane są na Cmentarzu Żydowskim we Wrocławiu. Ojciec pochowany jest na cmentarzu Stadtfriedhof Göttingen w Saksonii. 4,6ha, najstarszy nagrobek: 18 listopada 1856 (6000 grobów).

Tea Leoni - amerykańska aktorka, była żona aktora Davida Duchovnego, z którym ma dwoje dzieci – córkę Madelaine West (ur. 1999) i syna Kyda Millera (ur. 2002). Jej dziadek, Guido Pantaleoni jr (1900-1943) miał polską żonę, Helenę Adamowską-Pantaleoni (1900-1987), aktorkę filmową i teatralna. Prababka, Antonina Adamowska-Szumowska (1868-1938) urodzona w Lublinie, była pianistką i pedagogiem. Pradziadek Józef Adamski (1862-1930) był znanym wiolonczelistą. Jego brat, Tymoteusz „Timothee” Adamowski (1858-1943) był skrzypkiem, dyrygentem i kompozytorem działający w Stanach Zjednoczonych - pochowany West Laurel Hill Cemetery, Bala Cynwyd, Pennsylvania. Bratem jej babci był Tadeusz Adamowski (1901-1994), polski hokeista, olimpijczyk z Sankt Moritz (1928). Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge. Walczył w II wojnie światowej. Praprababka Wanda Roszkowska h. Ogończyk (1839-1882) i prapradziadek Aleksander Szumowski (1825-1891) pochowani są na Starych Powązkach, podobnie jak prapradziadek, Wincenty Adamowski (1828-1912).

Ray Manzanek (1939-2013) - klawiszowiec, kompozytor zespołu The Doors. Rodzice Raymond (1914-1987) i Helen Manczarek (1918-2012) - Kern River Valley Cemetery, dziadkowie Josepf Manczarek (1892-1952) i Sophie Zarazinski (1894-1951)

Bobby Vinton, właśc. Stanley Robert Vintula, Jr. – amerykański piosenkarz popowy pochodzenia polskiego. Syn Stana Vintona (1912-1976) i Dorothy Studzinski (1916-2008) - - Saint Patrick Cemetery, Canonsburg, Pensylwania. Największe jego przeboje pochodzą z pierwszej połowy lat 60. XX wieku: „Roses Are Red (My Love)” (1962), „Blue Velvet” (1963), „There! I’ve Said It Again” (1964), „Mr. Lonely” (1964). Babcia ze strony ojca Rose Vinton Janiszewski (1890-1972) i dziadek - Felix Janiszewski (1884-1969) - Oak Spring Cemetery. Jego wujkiem był John J. Janisvski (1926-1969), żołnierz amerykański w czasie II wś - Oak Spring Cemetery. Dziadkowie ze strony matki, Konstanty Frank Studzinski (1895-1965) i Blanche S. Studzinski (1892-1982) - Saint Patrick Cemetery

Ross Martin właśc. Rosenblatt (1920-1981) - Mount Sinai Memorial Park Hollywood Hills. Aktor urodzony w Gródku koło Lwowa, najbardziej znany z serialu "Statek miłości". Żona Olavee Lucile Parsons Martin (1924-2002), producentka filmów dokumentalnych, rodzice Isak Rosenblatt (1896-1956) i Sarah Lerner Rosenblatt (1897-1987) - New Montefiore Cemetery, West Babylon.

Jerry O’Connell - aktor i reżyser. Jego dziadkiem był Charles Stanley Witkowski (1907-1993), wpływowy polityk - Holy Cross Cemetery and Mausoleum, North Arlington, syn Josepha Witkowski i Blanche. Jego żoną była lorence Victoria Wilson Witkowski (1915-1989).

Jerry Orbach, właśc. Jerome Bernard Orbach (1935-2004) - amerykański aktor i piosenkarz. Laureat Tony Award. Odtwórca roli detektywa Leonarda W. „Lennie” Briscoe w serialu NBC Prawo i porządek (1992–2004) za którą w 2004 zdobył Nagrodę Gildii Aktorów Ekranowych za wybitne osiągnięcia aktorskie. Syn Emily Orbach (z domu Olexy, 1910-2012), producentki kart okolicznościowych i piosenkarki radiowej oraz Leona "Leo" Orbacha (1897-1961), kierownika restauracji i wodewilu. Jego ojciec był żydowskim emigrantem urodzonym w Szczecinku, a matka urodziła się w Pensylwanii w rodzinie polsko–litewskiej (katolickiej). Jerry Orbach pochowany został w Trinity Church Cemetery and Mausoleum, Manhattan. Pierwsza żona Martha Mingoya “Marta” Curro Orbach (1933-2012), druga żona Elaine Cancilla Orbach (1940-2009). Dziadkowie Alexander P. Olexy (1885-1943) - Saint Mary's Cemetery, Plymouth i Susanna J. “Sophia” Klauba Olexy Hofvlied (1895-1953)

Charles Bronson, właśc. Charles Dennis Buchinsky (1921-2003) - Brownsville Cemetery, West Windsor. Jego ojciec, Walter Buchinski (1883-1933), Tatar lipkowski - Saint James Cemetery, South Fork, wyemigrował do Ameryki z Druskienik, matka zaś, Mary (z domu Valinsky, 1890-1968) - Saint Mary's Cemetery, New Germany, była córką imigrantów pracujących w kopalni antracytu w Tamaqua w Pensylwanii. Słynny aktor uznawał się za Litwina.