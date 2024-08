Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

"Głodowe" emerytury gwiazd

Polskie gwiazdy lubią narzekać na swoje świadczenia emerytalne. Na początku roku na temat swojej emerytury wypowiedział się Krzysztof Cugowski (74 l.). "Nie dałbym rady przeżyć z tego, co ZUS jest mi łaskaw zapłacić, więc będę musiał śpiewać do śmierci jak Mieczysław Fogg" – wyznał "Super Expressowi". Według naszych obliczeń gwiazdor może liczyć na 1700 zł miesięcznie. Na niską emeryturę wielokrotnie narzekała Maryla Rodowicz (78 l.). Kilka lat temu mówiono, że również otrzymuje 1700 zł. Z kolei Maria Winiarska (73 l.) w rozmowie z portalem "Gazeta" wyznała, że może liczyć na jedynie 1100 złotych miesięcznie.

Warto zaznaczyć, że artyści często zatrudni są na kontraktach lub umowach "śmieciowych", z których nie opłaca się składek albo są one bardzo niskie. Potwierdziła to sama Rodowicz: "Większość ludzi ma taką emeryturę. W latach 70. i 80. nikt nie myślał o emeryturze, nie zadbaliśmy o to, że trzeba płacić jakieś składki" - mówiła piosenkarka w jednym z wywiadów.

Laura Łącz o planach na emeryturę

Znani polski emeryci, w przeciwieństwie do większości Polaków, często mogą liczyć na dodatkowe źródła dochodu. Część z nich nie chce rezygnować z pracy i ma ku temu możliwość. Z takiej możliwości ma zamiar skorzystać Laura Łącz (69 l.). Gwiazda "Klanu" w rozmowie z "Faktem" opowiedziała o swoich planach na emeryturę.

"Temat emerytur mnie w ogóle nie interesuje. Ja nie narzekam nigdy i jestem bardzo zadowolona ze swojego stanu finansowego i ze swojej emerytury" - wyznała aktorka. "Temat wdowich emerytur czy rent też mnie nie interesuje, bo emerytura, to dla mnie obce słowo. Moją najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że nie narzekam na finanse, nie proszę o pomoc, nie skarżę się i radzę sobie sama" - dodała.

Chociaż już kilka lat temu mogłaby przejść na emeryturę, to nadal pozostaje bardzo aktywna zawodowo. I nie ma zamiaru tego zmieniać. Stwierdziła nawet, że ma zamiar pracować do końca życia. "Ja wciąż jestem aktywna i zamierzam pracować do końca życia. I nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. Bo ja bezczynności sobie nie wyobrażam. Ciągle jestem w ruchu i wtedy czuję się świetnie" - podsumowała Laura Łącz.

"Głodowe" emerytury polskich gwiazd. Andrzej Seweryn komentuje

Emerytury gwiazd. Sprawdź, ile co miesiąc wpływa na ich konto