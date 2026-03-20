Polska musi uznać małżeństwa tych gwiazd! Polskie pary jednopłciowe po zagranicznych ślubach

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-03-20 16:42

Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił przełomowy wyrok - Polska musi uznać małżeństwa zawarte poza granicami naszego kraju. Choć w Polsce to niemożliwe, Polacy od lat zawierają małżeństwa jednopłciowe w Holandii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach, gdzie jest to legalne. Teraz małżeństwa Michała Tracza z TVN, pisarki Renaty Lis, żeglarki Jolanta Ogar-Hill, Dominika Więcka i wielu innych zostaną zarejestrowane w Polsce?

Najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego mówi jasno - urząd ma obowiązek wydać transkrypcję aktu małżeństwa, zawartego za granicą przez parę jednopłciową, w ciągu 30 dni od zwrotu akt administracyjnych przez sąd. To odpowiedź na wieloletnią batalie dwóch Polaków którzy wzięli ślub w 2018 r. w Berlinie. Jednak to tylko jedna para, a poza nimi - tysiące podobnych par czekały na to przełomowe rozstrzygnięcie. Kto w polskim show-biznesie ma za sobą ślub poza granicami Polski? Sprawdźcie!

Jakub Kwieciński i Dawid Mycek

Jakub Kwieciński i Dawid Mycek pobrali się w lipcu 2017 roku na Maderze (Portugalia). Obecnie to Youtuberzy, aktywiści na rzecz praw osób LGBT+ i... hotelarze. Zasłynęli jednak w sieci przed laty w innej roli. Zaczęło się o d tego, że nagrali amatorski teledysk do piosenki Roxette „Some Other Summer". Produkcja spodobała się samemu Roxete i zyskała światową popularność. Głośno w mediach było też o sądowej batalii Jakuba z TVP. Oskarżył stację, wówczas pod rządami Jacka Kurskiego, o zwolnienie go z powodu orientacji seksualnej. I wygrał.

- Do dziś pamiętam ten dzień. Miałem akurat wolne, następnego dnia miałem rozpocząć swój kolejny dyżur, a tu nagle telefon od mojego przełożonego ze słowami: "Kuba, widzieli twoje nagranie z Dawidem na YouTube. Kazali mi ciebie zawiesić. Nie mam wyboru"

- wspominał Jakub Kwieciński gdy stracił posadę w Telewizji Polskiej po 9 latach pracy dla publicznego nadawcy. Pozwał TVP i wygrał, od tego czasu wraz z mężem rozwijają swoją działalność publiczną i biznesową, stali się też jednymi z największych adwokatów równości małżeńskiej w Polsce.

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska 

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska poznały się w polskiej edycji programu "Top Model" w 2020 roku, gdzie obie były uczestniczkami. Zostały parą o i od tego czasu wydają się nierozłączne. Wystąpiły razem w programie Netflixa "Love never lies", który wygrały. Pobrały się w październiku ubiegłego roku we Włoszech.

Wcześniej całe przygotowania do wystawnej, ale eleganckiej ceremonii w Toskanii relacjonowały w sieci. Również zdjęcia i nagrania z ich ślubu wzbudziły niemałą sensację w sieci.

- Ja jestem wściekła, jest to bardzo ograniczające, a jeszcze jakby u nas pojawiły się dzieci, to tym bardziej. Matka jest tylko jedna, to jest straszne. Gdy dziecku coś się dzieje, czy odebrać dziecko, to jest duży problem. Zwłaszcza że większość państw w Europie już te prawo mają uregulowane, są związki partnerskie, a nasza Polska jak zwykle na szarym końcu. Jak już wszyscy będą mieli, to może my się zdecydujemy

- mówiła rozżalona Skrzeczkowska w rozmowie z Kozaczek.pl jeszcze przed ślubem we Włoszech. Oprócz Toskanii brały też pod uwagę Barcelonę, ale tam odstraszył je nadmiar spraw administracyjnych.

Vogule Poland: Patryk Chilewicz i Adam "Madam" Mączewski

Youtuberzy i DJ-eje z kanału "Vogule Poland" - Adam Chilewicz i Adam Mączewski nie dali się odstraszyć administracyjnym zawiłością Hiszpanii i pobrali się w Barcelonie, gdzie od kilku lat mieszkają na stałe. Ceremonia zaślubin w październiku 2023 była skromna, jedynie w gronie najbliższych. Później jednak państwo młodzi hucznie świętowali z fanami w Polsce podczas organizowanych przez siebie imprez, na które wejściówki wyprzedały się na pniu.

Patryk Chilewicz to dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem, autor książek "Fejm" i niedawno wydanej "Bagno". Jako para z Adamem Mączewskim wydali też "Kuriozum. Z pamiętniczka królowych dram".

- Bieżący polski rząd szedł do władzy z różnymi postulatami, wiele środowisk, w tym bliskie mi kobiece, zawiódł. Nie mam wątpliwości, że mimo kilku naprawdę przyzwoitych osób w swojej ekipie, Tusk nic nie zrobi i pozostaniemy w prawnym rozkroku, w jakim jako kraj stoimy od dłuższego zresztą czasu. Chciałbym się mylić, ale doświadczenie pokazuje co innego. A jeśli tak, to trudno, trzeba będzie wojować z ojczyzną dalej!

- powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Patryk Chilewicz po dzisiejszej decyzji Sądu Administracyjnego.

Shady Lady - Sebastian Mucha i Artur Klimczak

Znana z show "Drag me Out" w TVN, teledysku Mery Spolsky, oraz własnej twórczości muzycznej drga queen o pseudonimie Shady Lady, to w rzeczywistości aktywista Sebastian Mucha. On i jego mąż - Artur Klimczak związany między innymi z wytwórnią Kayax i znany DJ wzięli ślub w kwietniu 2022 roku w San Fransisco, po niemal 16 latach znajomości.

Dominik Więcek i Mark Christoph Klee

Dominik Więcek to znany w polskim show-biznesie influenser, choreograf, tancerz, fotograf, kostiumograf i stylista. Pracuje z największymi polskimi gwiazdami muzycznymi, jak choćby Sara James, znany z "The Voice of Poland" Tribbs i reprezentująca nas w tym roku na Eurowizji Alicja Szemplińska.

Dominik Więcek i Mark Christoph Klee pobrali się w ubiegłym roku 2025, w lipcu. Artysta sam stworzył i własnoręcznie swoją niezwykłą kreację ślubną na ceremonię, która odbyła się w Niemczech. Zdjęcia z niezwykłego ślubu można było oglądać między innymi w polskim Vouge.

Jolanta Ogar-Hill z żoną Chuchie Hill

Jolanta Ogar-Hill, polska srebrna medalistka z Igrzysk w Tokio z 2020 roku i jej żona, reżyserka Esperanza "Chuchie" Hill pobrały się w Hiszpanii w 2018 roku.

- Było nam łatwiej, bo w Hiszpanii można legalnie zawrzeć związek małżeński z osobą tej samej płci. Skorzystałyśmy zatem z tego prawa i przywileju. Oczywiście jest mi smutno i przykro, że moja żona nie jest moją żoną w Polsce. Nie jest też traktowana jak moja żona. Myślałam, że aż tak bardzo mnie to nie dotyka (...) Kiedy w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 musiałam wracać z zagranicznego zgrupowania do Polski, bo nasz związek ściągał do kraju wszystkich sportowców, poczułam się źle. Do kraju byli wpuszczani tylko mieszkańcy Polski. Tymczasem moja żona ani nie ma zameldowania w Polsce, ani nie pracuje w naszym kraju. Nie ma też naszego obywatelstwa. Jest jednak moją żoną, ale dla polskich władz była Hiszpanką, która chciała się przedostać do naszego kraju w czasie pandemii. Jej przyjazd był zatem niemożliwy. Według polskiego prawa moja żona jest dla mnie zatem tylko koleżanką

- mówiła Jolanta Ogar-Hill w 2020 roku w rozmowie z Onetem. Mistrzyni świata w żeglarstwie poznała przyszłą żonę na Majroce, gdzie ta kręciła film właśnie o żeglarstwie. W listopadzie 2021 roku w szpitalu w Palma de Mallorca przyszła na świat ich pierwsza córka.

Agata Kowalska i Emilia Barabasz

Agata Kowalska - dziennikarka OKO.press i Emilia Barabasz - adwokatka pobrały się w Berlinie w 2018 roku i od tego czasu wojowały z polskimi sądami o uznanie ich małżeństwa przez polskie prawo. Prawniczka kobiet przegraną przed sądem komentowała:

"Naczelny Sąd Administracyjny kolejny raz stwierdził, że niemożliwe jest zarejestrowanie zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego w Polsce, ponieważ takie małżeństwa są w naszym kraju niedopuszczalne. Nie możemy przebić się w sądach z argumentacją, że transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego nie oznacza uznania wszystkich skutków takiego małżeństwa w Polsce. Chodzi wyłącznie o odnotowanie w jakimkolwiek rejestrze faktu zawarcia małżeństwa za granicą. To jest naprawdę niewiele. Agata i Emilia żądają po prostu zauważenia tego związku przez nasze państwo".

Być może po najnowszym wyroku w sprawie innego małżeństwo to się wreszcie uda?

Michał Tracz i Hubert Koszela

Michał Tracz, znany z anteny TVN reporter "Faktów" i jego wieloletni partner Hubert Koszela pobrali się w 2022 roku w Wiedniu. Po austriackiej ceremonii świętowali też na hucznym weselu w Polsce, gdzie symboliczną uroczystość poprowadził dziennikarz - Mariusz Szczygieł.

Nick Sinckler i Michał Kubasiewicz

Wokalista Nick Sinckler, który występował między innymi w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy w "Fabryce Gwiazd" poślubił swojego menadżera - Michała Kubasiewicza w 2017 roku w amerykańskim New Jersey.

"Ja z moim mężem podpisaliśmy dokumenty notarialne. Więc jeśli tylko coś się stanie i będziemy potrzebować wszelkich informacji o sobie, rząd nie może nam tego zablokować (...). Nasze małżeństwo w świetle prawa jest legalne w pozostałych krajach Unii Europejskiej, ale niestety nie w Polsce. To dlatego musieliśmy podjąć potrzebne kroki, by zabezpieczyć się na wypadek, gdy któremuś z nas cokolwiek się stało"

- pisał na Instagramie Sinckler.

Damian Antczak i Leon van Nispen z "Królowych życia"

Damian Antczak i Leon van Nispen w 2020 roku dołączyli do "Królowych życia". Pobrali się w Holandii - ojczyźnie Leona, a na co dzień mieszkają w Trójmieście. Prowadzą razem gabinet medycyny estetycznej.

- Zawsze mówiliśmy otwarcie o naszym związku, nigdy się nie ukrywaliśmy. Nie udawaliśmy, że jesteśmy braćmi czy kolegami. Kiedyś w pracy doszło do zabawnej sytuacji. Jedna z pacjentek opowiadała o weselu, na którym była. Wtrąciliśmy się do jej historii, opisując nasz ślub. Najpierw pomyślała, że mieliśmy podwójne wesele, nie przyszło jej do głowy, że jesteśmy małżeństwem

- opowiadali w "Dzień Dobry TVN".

Renata Lis - pisarka i Elżbieta Czerwińska

Renata Lis to uznana tłumaczka i pisarka - autorka książek „Ręka Flauberta”, „Lesbos”, „Moja ukochana i ja” i „Moja ukochana i ja. Ślub”. Dwie ostatnie opowiadają o jej związku z założycielką wydawnictwa "Sic!" Elżbietą Czerwińską.

"Pamiętam, jak oglądałyśmy z Elżbietą relację na żywo ze ślubu naszych koleżanek w Kopenhadze. Dwie młode, piękne dziewczyny, które tak bardzo się kochają i tak pięknie wyrażają swoją miłość: to było naprawdę niesamowite. Nagle poczułam, że też tego chcę. Mimo że to nam niczego w Polsce nie załatwia. Często pary hetero mówią lekceważąco, że ślub nie ma dla nich żadnego znaczenia. No, dla nas ma! Ponieważ oni mają to, czego my nigdy nie miałyśmy: wymiar społeczny związku. Ten prywatny, w czterech ścianach, nie wystarcza. Wszyscy potrzebujemy formy społecznej. Miłość, której nikt nie widzi, powoli traci smak, traci poczucie realności"

- pisała Renata Lis w "Twoim Stylu". Ślub wzięły 20 marca 2024 w Kopenhadze, tak jak koleżanki.

Dominika Wróblewska i Alicja Nauman 

Dominika Wróblewska i Alicja Nauman, córka dziennikarki Pauliny Młynarskiej i wnuczka Wojciecha Młynarskiego, pobrały się w 2019 roku w Londynie. Alicja Nauman jest artystką sztuk wizualnych. Studiowała choreografię, a jej sztuka była pokazywana w wielu uznanych na świecie galeriach. Jej znana mama - Paulina Młynarska - ślub córki skomentowała krótko: "Mam dwie córki". Podkreśliła też dumę ze swojej pociechy i jej drogi. 

Znane polskie małżeństwa jednopłciowe:
Galeria zdjęć 33
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki