Polska musi uznać małżeństwa tych gwiazd! Polskie pary jednopłciowe po zagranicznych ślubach

Najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego mówi jasno - urząd ma obowiązek wydać transkrypcję aktu małżeństwa, zawartego za granicą przez parę jednopłciową, w ciągu 30 dni od zwrotu akt administracyjnych przez sąd. To odpowiedź na wieloletnią batalie dwóch Polaków którzy wzięli ślub w 2018 r. w Berlinie. Jednak to tylko jedna para, a poza nimi - tysiące podobnych par czekały na to przełomowe rozstrzygnięcie. Kto w polskim show-biznesie ma za sobą ślub poza granicami Polski? Sprawdźcie!

Jakub Kwieciński i Dawid Mycek

Jakub Kwieciński i Dawid Mycek pobrali się w lipcu 2017 roku na Maderze (Portugalia). Obecnie to Youtuberzy, aktywiści na rzecz praw osób LGBT+ i... hotelarze. Zasłynęli jednak w sieci przed laty w innej roli. Zaczęło się o d tego, że nagrali amatorski teledysk do piosenki Roxette „Some Other Summer". Produkcja spodobała się samemu Roxete i zyskała światową popularność. Głośno w mediach było też o sądowej batalii Jakuba z TVP. Oskarżył stację, wówczas pod rządami Jacka Kurskiego, o zwolnienie go z powodu orientacji seksualnej. I wygrał.

- Do dziś pamiętam ten dzień. Miałem akurat wolne, następnego dnia miałem rozpocząć swój kolejny dyżur, a tu nagle telefon od mojego przełożonego ze słowami: "Kuba, widzieli twoje nagranie z Dawidem na YouTube. Kazali mi ciebie zawiesić. Nie mam wyboru"

- wspominał Jakub Kwieciński gdy stracił posadę w Telewizji Polskiej po 9 latach pracy dla publicznego nadawcy. Pozwał TVP i wygrał, od tego czasu wraz z mężem rozwijają swoją działalność publiczną i biznesową, stali się też jednymi z największych adwokatów równości małżeńskiej w Polsce.

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska poznały się w polskiej edycji programu "Top Model" w 2020 roku, gdzie obie były uczestniczkami. Zostały parą o i od tego czasu wydają się nierozłączne. Wystąpiły razem w programie Netflixa "Love never lies", który wygrały. Pobrały się w październiku ubiegłego roku we Włoszech.

Wcześniej całe przygotowania do wystawnej, ale eleganckiej ceremonii w Toskanii relacjonowały w sieci. Również zdjęcia i nagrania z ich ślubu wzbudziły niemałą sensację w sieci.

- Ja jestem wściekła, jest to bardzo ograniczające, a jeszcze jakby u nas pojawiły się dzieci, to tym bardziej. Matka jest tylko jedna, to jest straszne. Gdy dziecku coś się dzieje, czy odebrać dziecko, to jest duży problem. Zwłaszcza że większość państw w Europie już te prawo mają uregulowane, są związki partnerskie, a nasza Polska jak zwykle na szarym końcu. Jak już wszyscy będą mieli, to może my się zdecydujemy

- mówiła rozżalona Skrzeczkowska w rozmowie z Kozaczek.pl jeszcze przed ślubem we Włoszech. Oprócz Toskanii brały też pod uwagę Barcelonę, ale tam odstraszył je nadmiar spraw administracyjnych.

Vogule Poland: Patryk Chilewicz i Adam "Madam" Mączewski

Youtuberzy i DJ-eje z kanału "Vogule Poland" - Adam Chilewicz i Adam Mączewski nie dali się odstraszyć administracyjnym zawiłością Hiszpanii i pobrali się w Barcelonie, gdzie od kilku lat mieszkają na stałe. Ceremonia zaślubin w październiku 2023 była skromna, jedynie w gronie najbliższych. Później jednak państwo młodzi hucznie świętowali z fanami w Polsce podczas organizowanych przez siebie imprez, na które wejściówki wyprzedały się na pniu.

Patryk Chilewicz to dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem, autor książek "Fejm" i niedawno wydanej "Bagno". Jako para z Adamem Mączewskim wydali też "Kuriozum. Z pamiętniczka królowych dram".

- Bieżący polski rząd szedł do władzy z różnymi postulatami, wiele środowisk, w tym bliskie mi kobiece, zawiódł. Nie mam wątpliwości, że mimo kilku naprawdę przyzwoitych osób w swojej ekipie, Tusk nic nie zrobi i pozostaniemy w prawnym rozkroku, w jakim jako kraj stoimy od dłuższego zresztą czasu. Chciałbym się mylić, ale doświadczenie pokazuje co innego. A jeśli tak, to trudno, trzeba będzie wojować z ojczyzną dalej!

- powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Patryk Chilewicz po dzisiejszej decyzji Sądu Administracyjnego.

Shady Lady - Sebastian Mucha i Artur Klimczak

Znana z show "Drag me Out" w TVN, teledysku Mery Spolsky, oraz własnej twórczości muzycznej drga queen o pseudonimie Shady Lady, to w rzeczywistości aktywista Sebastian Mucha. On i jego mąż - Artur Klimczak związany między innymi z wytwórnią Kayax i znany DJ wzięli ślub w kwietniu 2022 roku w San Fransisco, po niemal 16 latach znajomości.

Dominik Więcek i Mark Christoph Klee

Dominik Więcek to znany w polskim show-biznesie influenser, choreograf, tancerz, fotograf, kostiumograf i stylista. Pracuje z największymi polskimi gwiazdami muzycznymi, jak choćby Sara James, znany z "The Voice of Poland" Tribbs i reprezentująca nas w tym roku na Eurowizji Alicja Szemplińska.

Dominik Więcek i Mark Christoph Klee pobrali się w ubiegłym roku 2025, w lipcu. Artysta sam stworzył i własnoręcznie swoją niezwykłą kreację ślubną na ceremonię, która odbyła się w Niemczech. Zdjęcia z niezwykłego ślubu można było oglądać między innymi w polskim Vouge.

Jolanta Ogar-Hill z żoną Chuchie Hill

Jolanta Ogar-Hill, polska srebrna medalistka z Igrzysk w Tokio z 2020 roku i jej żona, reżyserka Esperanza "Chuchie" Hill pobrały się w Hiszpanii w 2018 roku.

- Było nam łatwiej, bo w Hiszpanii można legalnie zawrzeć związek małżeński z osobą tej samej płci. Skorzystałyśmy zatem z tego prawa i przywileju. Oczywiście jest mi smutno i przykro, że moja żona nie jest moją żoną w Polsce. Nie jest też traktowana jak moja żona. Myślałam, że aż tak bardzo mnie to nie dotyka (...) Kiedy w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 musiałam wracać z zagranicznego zgrupowania do Polski, bo nasz związek ściągał do kraju wszystkich sportowców, poczułam się źle. Do kraju byli wpuszczani tylko mieszkańcy Polski. Tymczasem moja żona ani nie ma zameldowania w Polsce, ani nie pracuje w naszym kraju. Nie ma też naszego obywatelstwa. Jest jednak moją żoną, ale dla polskich władz była Hiszpanką, która chciała się przedostać do naszego kraju w czasie pandemii. Jej przyjazd był zatem niemożliwy. Według polskiego prawa moja żona jest dla mnie zatem tylko koleżanką

- mówiła Jolanta Ogar-Hill w 2020 roku w rozmowie z Onetem. Mistrzyni świata w żeglarstwie poznała przyszłą żonę na Majroce, gdzie ta kręciła film właśnie o żeglarstwie. W listopadzie 2021 roku w szpitalu w Palma de Mallorca przyszła na świat ich pierwsza córka.

Agata Kowalska i Emilia Barabasz

Agata Kowalska - dziennikarka OKO.press i Emilia Barabasz - adwokatka pobrały się w Berlinie w 2018 roku i od tego czasu wojowały z polskimi sądami o uznanie ich małżeństwa przez polskie prawo. Prawniczka kobiet przegraną przed sądem komentowała:

"Naczelny Sąd Administracyjny kolejny raz stwierdził, że niemożliwe jest zarejestrowanie zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego w Polsce, ponieważ takie małżeństwa są w naszym kraju niedopuszczalne. Nie możemy przebić się w sądach z argumentacją, że transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego nie oznacza uznania wszystkich skutków takiego małżeństwa w Polsce. Chodzi wyłącznie o odnotowanie w jakimkolwiek rejestrze faktu zawarcia małżeństwa za granicą. To jest naprawdę niewiele. Agata i Emilia żądają po prostu zauważenia tego związku przez nasze państwo".

Być może po najnowszym wyroku w sprawie innego małżeństwo to się wreszcie uda?

Michał Tracz i Hubert Koszela

Michał Tracz, znany z anteny TVN reporter "Faktów" i jego wieloletni partner Hubert Koszela pobrali się w 2022 roku w Wiedniu. Po austriackiej ceremonii świętowali też na hucznym weselu w Polsce, gdzie symboliczną uroczystość poprowadził dziennikarz - Mariusz Szczygieł.

Nick Sinckler i Michał Kubasiewicz

Wokalista Nick Sinckler, który występował między innymi w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy w "Fabryce Gwiazd" poślubił swojego menadżera - Michała Kubasiewicza w 2017 roku w amerykańskim New Jersey.

"Ja z moim mężem podpisaliśmy dokumenty notarialne. Więc jeśli tylko coś się stanie i będziemy potrzebować wszelkich informacji o sobie, rząd nie może nam tego zablokować (...). Nasze małżeństwo w świetle prawa jest legalne w pozostałych krajach Unii Europejskiej, ale niestety nie w Polsce. To dlatego musieliśmy podjąć potrzebne kroki, by zabezpieczyć się na wypadek, gdy któremuś z nas cokolwiek się stało"

- pisał na Instagramie Sinckler.

Damian Antczak i Leon van Nispen z "Królowych życia"

Damian Antczak i Leon van Nispen w 2020 roku dołączyli do "Królowych życia". Pobrali się w Holandii - ojczyźnie Leona, a na co dzień mieszkają w Trójmieście. Prowadzą razem gabinet medycyny estetycznej.

- Zawsze mówiliśmy otwarcie o naszym związku, nigdy się nie ukrywaliśmy. Nie udawaliśmy, że jesteśmy braćmi czy kolegami. Kiedyś w pracy doszło do zabawnej sytuacji. Jedna z pacjentek opowiadała o weselu, na którym była. Wtrąciliśmy się do jej historii, opisując nasz ślub. Najpierw pomyślała, że mieliśmy podwójne wesele, nie przyszło jej do głowy, że jesteśmy małżeństwem

- opowiadali w "Dzień Dobry TVN".

Renata Lis - pisarka i Elżbieta Czerwińska

Renata Lis to uznana tłumaczka i pisarka - autorka książek „Ręka Flauberta”, „Lesbos”, „Moja ukochana i ja” i „Moja ukochana i ja. Ślub”. Dwie ostatnie opowiadają o jej związku z założycielką wydawnictwa "Sic!" Elżbietą Czerwińską.

"Pamiętam, jak oglądałyśmy z Elżbietą relację na żywo ze ślubu naszych koleżanek w Kopenhadze. Dwie młode, piękne dziewczyny, które tak bardzo się kochają i tak pięknie wyrażają swoją miłość: to było naprawdę niesamowite. Nagle poczułam, że też tego chcę. Mimo że to nam niczego w Polsce nie załatwia. Często pary hetero mówią lekceważąco, że ślub nie ma dla nich żadnego znaczenia. No, dla nas ma! Ponieważ oni mają to, czego my nigdy nie miałyśmy: wymiar społeczny związku. Ten prywatny, w czterech ścianach, nie wystarcza. Wszyscy potrzebujemy formy społecznej. Miłość, której nikt nie widzi, powoli traci smak, traci poczucie realności"

- pisała Renata Lis w "Twoim Stylu". Ślub wzięły 20 marca 2024 w Kopenhadze, tak jak koleżanki.

Dominika Wróblewska i Alicja Nauman

Dominika Wróblewska i Alicja Nauman, córka dziennikarki Pauliny Młynarskiej i wnuczka Wojciecha Młynarskiego, pobrały się w 2019 roku w Londynie. Alicja Nauman jest artystką sztuk wizualnych. Studiowała choreografię, a jej sztuka była pokazywana w wielu uznanych na świecie galeriach. Jej znana mama - Paulina Młynarska - ślub córki skomentowała krótko: "Mam dwie córki". Podkreśliła też dumę ze swojej pociechy i jej drogi.

