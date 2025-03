Polski filmowiec miał poważny wypadek. Rodzina 29-latka zbiera pieniądze na leczenie

Roksana Węgiel ma problem z Kevinem Mglejem?! "Nie wiem, czy ja to akceptuję"

A to ciekawe

Nowe nazwiska w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto dołączy do Herbuś?

Co za odpowiedź

Tomasz Dobski jest w śpiączce. Miał poważny wypadek

7 marca Tomasz Dobski, 29-letni operator filmowy, pracował na planie filmowym. Podczas zdjęć doszło do poważnego wypadku - mężczyzna spadł z trzypiętrowego budynku. W wyniku upadku doznał licznych obrażeń m.in. mózgu. W poważnym stanie został przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł ratującą życie operację. Lekarze walczyli o niego przez cztery godziny.

Od wypadku młody filmowiec jest w stanie śpiączki. Ma ciężko uszkodzoną prawą półkulę mózgu. Bliscy Tomasza Dobskiego zorganizowali zbiórkę pieniędzy na jego leczenie oraz rehabilitację. W opisie zbiórki poinformowano, że operator oddycha już samodzielnie, a obrzęk mózgu "zmniejsza się z dnia na dzień". Jednak chociaż jego stan określany jest jako stabilny, to czeka go bardzo długa droga do pełni zdrowia. I kosztowna.

Tomek wymaga kompleksowego wsparcia medycznego, które obejmuje stymulację mózgu za pomocą specjalistycznych urządzeń oraz rehabilitacji całego ciała, jako że leży w śpiączce i prawdopodobnie ten stan utrzyma się jeszcze kilka tygodni lub miesięcy - informują bliscy Tomasza.

Zobacz również: Dziennikarka TVN miała groźny wypadek. Ogromny ból! "Miażdżył i łamał moją rękę"

Tomasz Dobski potrzebuje pieniędzy na leczenie

Celem zbiórki jest uzbieranie 150 tysięcy. Pieniądze zostaną przeznaczone nie tylko na leczenie oraz rehabilitację, ale również na bieżące zobowiązania Dobskiego oraz pomoc psychologiczną dla jego rodziny. Do tej pory internauci wpłacili ponad 136 tysięcy złotych.

Tomasz Dobski jest cenionym operatorem filmowym, który mimo młodego wieku ma już na swoim koncie prace przy dużych projektach, m.in. dla Netflixa czy platformy Max. Współpracował również z popularnymi muzykami, w tym z Natalią Kukulską, Tricky, Hanią Rani, Bedoesem, Natalią Nykiel czy zespołem Xxanaxx. Sam również jest uzdolniony muzycznie.

Zobacz również: Aktorka i gwiazda Polsatu Olga Łasak prosi o pieniądze na leczenie mamy. "Każdy grosz się liczy"

Tomasz Jakubiak potrzebuje aż kilkaset tysięcy dolarów miesięcznie na leczenie! Ruszyła zbiórka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz miała poważny wypadek