Polski muzyk stanął w obronie kobiety i został ciężko pobity! "Rozbił mi szklankę na twarzy"

Marek Walaszek stanął w obronie kobiety. Został ciężko pobity!

Marek Walaszek to znany polski producent muzyczny, inżynier dźwięku i kompozytor, który od lat działa w branży muzycznej. Znany jest również pod nazwą "Maro Music". Związany jest głównie z polską sceną rapową oraz muzyką rozrywkową. Współpracował m.in. z grupą Wu-Tang Clan, Popkiem, Malikiem Montaną, Mariną czy Margaret. Jego utwory i remiksy znalazły się na ścieżce zdjęciowej do gry "Cyberpunk 2077". Walaszek założył również markę Bettermaker, zajmującą się produkcją sprzętu studyjnego.

Producent muzyczny opublikował w swoich mediach społecznościowych niepokojące nagranie. Widać na nim poranioną twarz Marka Walaszka. W opisie dodanym do nagrania muzyk stwierdził, że kilka dni temu został pobity w barze. Chwilę wcześniej Walaszek miał stanąć w obronie kobiety, którą zaczepiał pijany mężczyzna. Do zdarzenia doszło przed tygodniem.

W zeszły czwartek wieczorem stanąłem w obronie dziewczyny, którą pijany facet popchnął na bar - przekazał.

Marek Walaszek doznał poważnych obrażeń. "Rozbił mi szklankę na twarzy"

Jego zachowanie nie spodobało się pijanemu mężczyźnie, który na upomnienie odpowiedział agresją i uderzył Marka Walaszka szklanką w twarz. Producent muzyczny doznał poważnych obrażeń.

Rozbił mi szklankę na twarzy. 6 szwów, 3 złamane zęby, opuchnięte oko i utrata pamięci - opisał Marek Walaszek.

Na koniec wpisu "Maro Music" zwrócił się bezpośrednio do internautów. Poprosił ich by nie byli obojętni na to, co dzieje się wokół nich, ale pamiętali również o swoim bezpieczeństwie.

Proszę – dbajcie na siebie nawzajem. Nie milczcie, gdy ktoś przekracza granicę, ale też bądźcie bezpieczni. Świat bywa czasem brutalny - zakończył.

