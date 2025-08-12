Polskie gwiazdy kochają Labubu. Teraz do pluszaka został porównany... Karol Nawrocki. "Skandal"

Karol Nawrocki, nowy prezydent Polski, w ciągu kilku dni sprawowania swojego urzędu zdążył już wzbudzić wiele emocji. Rzecz jasna są tacy, którzy go uwielbiają, jak i ci, którzy go krytykują. To, co jednak zadziało się w programie emitowanym na antenie TVP Info, zdaniem wielu przekroczyło granicę dobrego smaku. Polskiego prezydenta porównano bowiem do... popularnej wśród celebrytów maskotki Labubu. Prowadzący "Kwiatki polskie", Katarzyna Kasia oraz Grzegorz Markowski, stwierdzili że podobieństwo między nowym prezydentem a Labubu jest "trudne do przegapienia". To wspomniana prowadząca wypowiedziała te słowa, twierdząc że razem z córką przygotowały nawet projekt "narodowej maskotki" z wizerunkiem Karola Nawrockiego. Na antenie pokazano brązowego Labubu, który rzekomo przypomina prezydenta. Jak nietrudno się domyślić, nagranie z tego fragmentu programu szybko trafiło do mediów społecznościowych i wywołało falę komentarzy.

Czy prowadzący "Kwiatki polskie" przesadzili? Czy powinni przeprosić? A może ich żart mieści się w granicach dobrego smaku? Czy takiego rodzaju humor w programie publicystycznym jest w porządku? Szczegóły poniżej.

Internauci oburzeni porównaniem polskiego prezydenta do maskotki Labubu. "Ośmieszanie głowy państwa"

Zdecydowana mniejszość komentujących staje w obronie prowadzących telewizyjny program - taki wniosek można wynieść, przeglądając wpisy w sieci na temat wspomnianego wydarzenia z Karolem Nawrockim w roli głównej. Większość osób pisze wprost, że gospodarze programu "Kwiatki polskie" naruszają prawo, ośmieszając głowę państwa, i jest to niebywały skandal.

- Powinny zostać wyciągnięte konsekwencje. (...) Nawrocki jako Labubu to bardzo słabe, nie idźcie tą drogą. (...) Ten program to dno - czytamy w licznych komentarzach.

Gdy przygotowywaliśmy ten materiał, nikt z ramienia TVP jeszcze nie zabrał głosu na temat nagrania. Prowadzący także nie przeprosili. Czy to zrobią? Albo inaczej: czy powinni? Oceńcie sami w naszej poniższej sondzie.

