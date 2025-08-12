Polskie gwiazdy kochają Labubu. Teraz do pluszaka został porównany... Karol Nawrocki. "Skandal"

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2025-08-12 10:40

Maskotka Labubu stała się prawdziwym fenomenem, również w Polsce. Różne gwiazdy i celebryci szczycą się posiadaniem Labubu, ale tego, co stało się w programie „Kwiatki polskie” w TVP Info chyba nikt się nie spodziewał. Prowadzący nagle porównali do lalki obecnego prezydenta. Karol Nawrocki i brązowe Labubu mieliby rzekomo być do siebie podobni. Internauci są oburzeni. - To jest skandal - piszą w sieci i domagają się wyciągnięcia konsekwencji wobec gospodarzy programu.

Karol Nawrocki i Labubu

i

Autor: AKPA

Karol Nawrocki, nowy prezydent Polski, w ciągu kilku dni sprawowania swojego urzędu zdążył już wzbudzić wiele emocji. Rzecz jasna są tacy, którzy go uwielbiają, jak i ci, którzy go krytykują. To, co jednak zadziało się w programie emitowanym na antenie TVP Info, zdaniem wielu przekroczyło granicę dobrego smaku. Polskiego prezydenta porównano bowiem do... popularnej wśród celebrytów maskotki Labubu. Prowadzący "Kwiatki polskie", Katarzyna Kasia oraz Grzegorz Markowski, stwierdzili że podobieństwo między nowym prezydentem a Labubu jest "trudne do przegapienia". To wspomniana prowadząca wypowiedziała te słowa, twierdząc że razem z córką przygotowały nawet projekt "narodowej maskotki" z wizerunkiem Karola Nawrockiego. Na antenie pokazano brązowego Labubu, który rzekomo przypomina prezydenta. Jak nietrudno się domyślić, nagranie z tego fragmentu programu szybko trafiło do mediów społecznościowych i wywołało falę komentarzy.

Zobacz także: Kasia Nawrocka idzie w ślady mamy i ubiera się jak pierwsza dama! Ekspert nie ma wątpliwości. "Wyróżnia się"

Czy prowadzący "Kwiatki polskie" przesadzili? Czy powinni przeprosić? A może ich żart mieści się w granicach dobrego smaku? Czy takiego rodzaju humor w programie publicystycznym jest w porządku? Szczegóły poniżej.

Internauci oburzeni porównaniem polskiego prezydenta do maskotki Labubu. "Ośmieszanie głowy państwa"

Zdecydowana mniejszość komentujących staje w obronie prowadzących telewizyjny program - taki wniosek można wynieść, przeglądając wpisy w sieci na temat wspomnianego wydarzenia z Karolem Nawrockim w roli głównej. Większość osób pisze wprost, że gospodarze programu "Kwiatki polskie" naruszają prawo, ośmieszając głowę państwa, i jest to niebywały skandal.

- Powinny zostać wyciągnięte konsekwencje. (...) Nawrocki jako Labubu to bardzo słabe, nie idźcie tą drogą. (...) Ten program to dno - czytamy w licznych komentarzach.

Gdy przygotowywaliśmy ten materiał, nikt z ramienia TVP jeszcze nie zabrał głosu na temat nagrania. Prowadzący także nie przeprosili. Czy to zrobią? Albo inaczej: czy powinni? Oceńcie sami w naszej poniższej sondzie.

Zobacz także galerię zdjęć: Antek Nawrocki przyszedł na casting do TVN-u. Niebywałe, jak go potraktowali! Teraz to syn prezydenta

Antek Nawrocki przyszedł na casting do TVN-u. Niebywałe, jak go potraktowali! Teraz to syn prezydenta
31 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
Czy prowadzący program "Kwiatki polskie" przesadzili, zestawiając prezydenta Karola Nawrockiego z maskotką Labubu?
Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI