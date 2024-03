Ponadczasowy utwór „Na Falochronie” w nowej wersji!

Maja Hyży o swoim stanie zdrowia. "Pracuję swoi głosem i boję się, że go stracę". Wokalistka czeka na operację

Nowa odsłona przeboju „Na Falochronie” to połączenie trzech pokoleń, trzech muzycznych wizji. Utrzymana w klimatach deep house\slap house aranżacja remake’u robi wrażenie. Edmund Stasiak to legenda gitary elektrycznej. Razem z Lady Pank nagrał 5 albumów. Jako gitarzysta występował również w Papa Dance oraz w Emigrantach, z którymi wydał dwa albumy: 1992 - Rosja i Ameryka, 1995 - Mówię do Ciebie.

Moka (Łukasz Sienicki) to producent muzyczny, wokalista i songwritter znany w branży muzycznej ze współpracy z czołówką polskich gwiazd muzyki tanecznej. Autor ponad 300 produkcji muzycznych.

Arek Braxton - wokalista, prezenter telewizyjny konferansjer, showman, obecny na rynku muzycznym od ponad 30 lat.