Ponętna Steczkowska śpiewała i sapała, Skrzynecka zamykała imprezę o 1:30 w nocy

Justyna Steczkowska rozgrzała imprezę

W Warszawskim śródmieściu wtorkowa noc była gorąca - można by rzec nawet, że dostała "gorączki" za sprawą Justyny Steczkowskiej, która dla kolegów i koleżanek z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wykonała niezwykle sugestywną wersję utworu "Fever". Wyginała się, popisywała wokalizami, a nawet sapała do mikrofonu w czerwonej, welurowej sukni z dekoltem niemal do pępka.

Na prezentacji pierwszego odcinka nowej edycji programu pojawili się byli i aktualni uczestnicy, jurorzy i prowadzący. Maciej Rock przybył swoim ulubionym skuterem, a Agnieszka Hyży zaprezentowała aż dwie stylizacje - w beżowym zestawie pokazała zgrabne nogi, a po części oficjalnej wskoczyła w wygodną sukienkę w grochy, w której opuściła imprezę.

Na afterparty bawili się też Andrzej Nejman z synem Jakubem, Krystian Ochman, Edyta Herbuś, która również postawiła na sukienkę w grochy, Julka Żugaj w czarnym kombinezonie, Natalia Muianga w odważnej "małej czarnej" i Ola Szwed w kwiecistej mini.

Katarzyna Skrzynecka opuściła imprezę o 1:30

Królową afterparty okazała się Katarzyna Skrzynecka, która przybyła na imprezę w eleganckiej stylizacji - bluzce odsłaniającej ramiona i jasnych spodniach, do których dobrała złote sandałki na obcasie. Chyba dawały jej się we znaki, bo pod koniec imprezy, gdy czekała na taksówkę, aż musiała przysiąść na schodkach restauracji.

Według świadków Kasia Skrzynecka imprezę opuściła jako ostatnia - do domu udała się taksówką o 1:30 w nocy! Niezły wynik jak na wtorek...

