W polskiej polityce kobiety często pozostają w cieniu swoich mężów, pełniąc rolę wsparcia, doradczyń czy organizatorek. Jednak w trakcie wyborczych zmagań, a zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich, małżonki kandydatów zaczynają wychodzić nieco bardziej na pierwszy plan. To one są w centrum uwagi mediów, zwłaszcza gdy mają szansę na zostanie pierwszymi damami. Małgorzata Trzaskowska oraz Marta Nawrocka – żony dwóch głównych kandydatów na prezydenta Polski opowiedziały w "halo tu polsat" o swoich doświadczeniach z kampanii, a także o roli kobiet w polityce.

W programie "halo tu polsat" widzowie mieli okazję poznać Małgorzatę Trzaskowską oraz Martę Nawrocką z zupełnie innej strony, niż przyzwyczaiła ich dotychczasowa działalność obydwu kobiet. Żony kandydatów nie tylko podzieliły się swoimi doświadczeniami z życia w cieniu politycznych kampanii, ale także wyraziły swoje poglądy na temat roli kobiet w społeczeństwie.

Małgorzata Trzaskowska, która przez wiele lat pracowała w stołecznym Urzędzie Miasta, mówiła o swoim zaangażowaniu w sprawy społeczne, w tym promocję praw kobiet.

Pragnę, aby głos kobiet był bardziej słyszany. Żeby wsłuchiwać się w to, co mówią. Bez kobiet nie można stworzyć szczęśliwego społeczeństwa ani państwa. Jeśli tylko mam możliwość, aby wspierać głos kobiet, to oczywiście chcę to robić - mówiła Małgorzata w śniadaniówce.