Potężna awantura na stoku. Agnieszka Sienkiewicz bohatersko wzięła w obronę dziecko i została zwyzywana!

Agnieszka Sienkiewicz żyje raczej z dala od blasku fleszy i rzadko opowiada mediom o tym, co się dzieje w jej życiu. Aktorka największą popularność zdobyła dzięki roli Kasi w "M jak miłość". Wielu widzów kojarzy ją także z serialu "Przyjaciółki", gdzie wciela się w postać charakterystycznej Doroty. Gwiazda mocno pochłonięta jest działalnością chartytatywną. Mało kto wie o tym, że Agnieszka Sienkiewicz adoptowała na odległość piątkę dzieci z Afryki. Teraz aktorka kolejny raz pokazała, że dobro najmłodszych jest dla niej szczególnie ważne. Gwiazda "M jak miłość" i "Przyjaciółek" podzieliła się smutną historią, która spotkała ją podczas wypadu na narty. Na stoku Agnieszka Sienkiewicz bohatersko wzięła w obronę dziecko, które bił ojciec!

Agnieszka Sienkiewicz kusi na plażowych fotkach. Gwiazda "Przyjaciółek" nie zawsze tak wyglądała. Pamiętacie ją z "M jak miłość'?

Zachowanie mężczyzny było absolutnie skandaliczne. Nie dość, że bił swojego małego synka, to jeszcze zwyzywał broniącą go aktorkę. Tę na szczęście w obronę wziął mąż. Wybuchła potężna awantura!

Jesteśmy na stoku, jest godzina 11 przed południem, do zjazdu szykuje się powoli kilkadziesiąt osób w tym połowa to Polacy! I wtedy słyszę ojca - Polaka - krzyczącego na dziecko. Przysięgam, ten około 8-letni chłopiec nic nie zrobił, poza tym, że wskoczył w zaspy śnieżne. Sama wskoczyłam. Ale ojciec wściekły, szarpie go za rękę i serwuje bardzo silne uderzenie w pośladki. Wybucham! Krzyczę do Pana "że może jemu zaserwujemy zaraz takiego klapsa w tyłek, i że dzieci się nie bije" I wtedy słyszę ten slogan: Klaps musi być w wychowaniu, to moje dziecko, mogę robić, co chcę, nie wtrącaj się (tu jakaś s***ka leci trochę ciszej)